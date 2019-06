Motocross – Talenti azzurri FMI | Forato riconquista la tabella rossa dell’EMX250

sportfair

(Di lunedì 17 giugno 2019)FMIladell’EMX250 La trasferta in Lettonia a Kegums ha riproposto iFMI delai vertici dell’EMX250 European Championship. Con un terzo ed un quarto posto nelle due gare, Albertosi è infatti riappropriato dellada capo-classifica dell’Europeo. Portacolori del Team Maddii Racing, Albertoha concluso al secondo posto dell’evento preceduto dal solo Roan Van De Moosdijk, pareggiando a quota 201 i conti in campionato con il francese Stephen Rubini. Il maggior numero di vittorie proietta tuttavia il giovane Talento Azzurro al comando dell’Europeo 250cc con la possibilità, tra pochi giorni a Teutschenthal, di correre nuovamente con la. Aspettando di tornare in azione nell’EMX125, Mattia Guadagnini ha preso parte alla ...

