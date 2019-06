Morgan lancia l’ultimo appello dopo lo sfratto | “Ho sette giorni per trovare 200mila euro”

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 giugno 2019) A causa del malore avuto nel momento delloha ottenuto dall’ufficiale giudiziario un rinvio di una settimana e ha ancora qualche giorno per raccogliere la cifra necessaria per provare a riacquistare la sua casa di Monza, alla quale è molto affezionato. Così, dalle pagine di Libero, hato un nuovo: “Hopereuro“. FQ Magazine Bella Thorne pubblica le foto hot rubate da un hacker. Il fidanzato Benji: “Ha fatto bene” “In questicercherò di raccogliere, con l’aiuto di tanti miei amici che mi sono accanto, la somma sufficiente a ricomprarmi la mia casa. In queste quattro mura c’è la mia vita e c’è il mio lavoro – ha spiegato l’ex leader dei Bluvertigo – questa casa è come un museo, non può ...

infoitcultura : Morgan rischia lo sfratto e lancia un flash mob: 'Occupiamo la mia casa' - infoitcultura : Morgan rischia lo sfratto e lancia un flash mob: 'Occupiamo la mia casa' -