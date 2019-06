Morgan dopo lo sfratto | Ho pochi giorni per trovare 200mila euro

Morgan - sfratto rinviato per motivi di salute dopo un malore : Al cantante è stato prescritto riposo assoluto e per il momento resta nella sua casa di Monza pignorata dal Tribunale

La mia casa svenduta! Morgan affranto dopo il rinvio dello sfratto : Marco Castoldi in arte Morgan ha rilasciato delle nuove dichiarazioni, circa la procedura di espropriazione immobiliare a suo carico, rinviata al prossimo 25 giugno. Nel corso dell'ultima diretta di "Live- Non è la d'Urso", Morgan era insorto contro la procedura di espropriazione immobiliare a suo carico, che sarebbe dovuta avvenire nella giornata di oggi. Ma lo sfratto è stato rinviato al prossimo 25 giugno, in esecuzione del ...

"Aripijate". Asia Argento rifiuta l'appello di Morgan dopo l'ingiunzione di sfratto : Le ultime notizie su Morgan risalgono al 4 giugno, giorno della finale di The Voice, il talent musicale di cui è uno dei quattro giudici. Il 5 giugno invece era previsto lo sfratto esecutivo dalla sua casa, pignorata giorni fa e messa all'asta. “Se verranno a sbattermi fuori, andrò in mezzo alla strada” aveva dichiarato, dopo aver fatto appello alle sue ex, in particolare Asia Argento. Il cantautore capace di dilapidare un ...

Asia Argento chiude il suo profilo Ig - dopo aver attaccato Morgan prima del suo sfratto : In una recente intervista rilasciata al giornale "Libero Quotidiano", il cantante ed attuale giudice di The Voice Of Italy Marco Castoldi, in arte Morgan, ha rivelato che il prossimo 5 giugno avverrà ai suoi danni la procedura di esproprio sull'immobile di sua proprietà, a Monza. "La casa ha la mia anima", aveva dichiarato nel corso dell'intervista in questione il cantante, il quale era riuscito ad acquistare la sua casa lavorando da ...

Asia Argento attacca Morgan : "Drogati di meno - sei un miracolo ambulante!" - ma 30 secondi dopo scappa da Instagram chiudendo il suo profilo : Nuovo durissimo sfogo da parte di Asia Argento nei confronti dell'ex marito Morgan, che arriva dopo le già pesanti parole rivoltegli sempre da Asia qualche giorno fa. La figlia di Dario Argento infatti, dopo aver voluto rimarcare che Morgan non stia perdendo la casa per colpa sua, ha deciso di rincarare la dose, e l'ha fatto tramite Instagram Story. "Che mestizia 'Morgan': sei un miracolo ambulante, forse dalla panchina sulla quale finirai ...

Morgan si sfoga : pignorata la casa dopo l’azione dell’ex Asia Argento : Morgan si sfoga in una lunga intervista, dopo che la sua casa è stata pignorata a causa dell’azione legale dell’ex Asia Argento, che l’aveva accusato di non provvedere al mantenimenti della figlia Anna Lou. Il prossimo 5 giugno, l’ex frontman dei Bluvertigo dovrà abbandonare la sua abitazione, dopo il pignoramento e la conseguente vendita all’asta. “Se verranno a sbattermi fuori dormirò sul marciapiede davanti a casa – ha spiegato a ...

News e Gossip Morgan e Jessica Mazzoli Il cantante e coach di The Voice Morgan, nome d'arte di Marco Castoldi, sembra aver preso una posizione netta a proposito delle critiche mosse dalla sua ex Jessica Mazzoli durante il Grande Fratello. La sua scelta è il silenzio: Morgan non ha più replicato da quando Jessica è […]

GF Jessica Mazzoli dopo il malore Morgan non si è fatto sentire : La cantante Jessica Mazzoli è stata operata d’urgenza nei giorni scorsi per una peritonite. La gieffina si è collegata in diretta dall’ospedale per parlare con i ragazzi della casa del “Grande Fratello 2019”: «Me la sono vista brutta». dopo essere stata operata per una peritonite Jessica Mazzoli ancora non può rientrare nella casa del “Grande Fratello 2019” perchè ricoverata in ospedale. La concorrente ha raccontato ai ragazzi della ...

GF - Jessica Mazzoli dopo l'operazione : "Me la sono vista brutta - Morgan non si è sentito" : Durante la diretta di lunedì la ragazza ha dato notizie sulle sue condizioni fisiche. Si dovrà aspettare ancora qualche...

Grande Fratello 16 - Jessica Mazzoli dopo l'appendicite : "Me la sono vista brutta - ma Morgan non si è fatto sentire" (video) : Durante la diretta di lunedì 29 aprile 2019 del Grande Fratello 16, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara d'Urso, la produzione ha dato notizia agli inquilini della casa di Cinecittà dello stato di salute della loro compagna Jessica Mazzoli, che ha dovuto abbandonare momentaneamente il gioco per un'operazione di urgenza. Un'infiammazione acuta dell'appendice in peritonite, che ha costretto la cantante a recarsi in ospedale, dove ...