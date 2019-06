Mondiale femminile | le parole del ct Bertolini | “Contro il Brasile giocheremo per vincere”

Mondiale femminile - Marta chiede la parità salariale tra uomini e donne : Mondiale femminile – Domani si gioca Italia-Brasile dei Mondiali femminili, e anche il sottosegretario generale dell’Onu, la sudafricana Phumzile Mlambo-Ngcuka che è anche direttore esecutivo per l’uguaglianza di genere, rende omaggio a Marta. Lo ha fatto con un tweet in cui sottolinea che la fuoriclasse brasiliana, testimonial di ‘Onu Women‘, dopo aver realizzato il rigore contro l’Australia, ha ...

Mondiale femminile - Bertolini : “obiettivo primo posto” : “La squadra sta bene, un po’ affaticata perché abbiamo giocato due partite veramente impegnative, sia dal punto di vista fisico che mentale. Ci sono un po’ di scorie, un po’ di stanchezza ma credo sia normale”. Sono le dichiarazioni di Milena Bertolini, commissario tecnico della Nazionale italiana femminile, in vista della fondamentale sfida dell’Italia contro il Brasile per il Mondiale femminile. ...

L’Italia a caccia della terza vittoria per chiudere in bellezza il girone : Mondiale femminile scandito dalle quote di William Hill : Tornano in campo le azzurre di coach Bertolini: dopo le prime due partite centrate con risultati positivi, le atlete puntano a passare il girone come prime. L’ultima avversaria da battere è la corazzata verdeoro, che può vantare un secondo e un terzo posto raggiunti rispettivamente ai Mondiali del 2007 e del 1999. La posta in gioco è alta, ma L’Italia è determinata a dimostrare la sua forza, affermando il suo ruolo di rilievo nella ...

Mondiale femminile - scontro Italia-Brasile : le quote di Sisal Matchpoint : Mondiale Femminile – Forte delle due vittorie con Australia e Jamaica e già sicura della qualificazione agli ottavi di finale, l’Italia è pronta ad affrontare il Brasile per l’ultima gara del Gruppo C. In palio c’è il primo posto nel girone che non è affatto una chimera per le Azzurre, motivate a centrare la terza vittoria consecutiva anche se ci sarà da combattere, visto che le ragazze verdeoro inseguono il pass qualificazione e ...

Italia-Brasile - streaming e tv : dove vedere il Mondiale femminile - date e orari : dove vedere Italia – Brasile streaming e tv, Mondiale femminile Italia Brasile streaming| Italia – Brasile si giocherà martedì 18 giugno alle ore 21.00. Le azzurre sono già qualificate per gli ottavi di finale, ma vogliono blindare il primo posto non perdendo contro Marta e compagnia. Da non perdere assolutamente questo match. Italia Brasile in streaming e in tv: ecco dove vederla La partita sarà visibile su Sky Sport, come di ...

Italia Brasile Mondiale femminile : alla conquista del Gruppo C : Italia Brasile mondiale femminile. Martedì 18 giugno l’Italia lotterà contro le sudamericane per difendere il primo posto nel Girone C.Italia Brasile mondiale femminile Francia 2019. La partita che può decidere chi accederà agli ottavi di finale di come prima, o terza, del Gruppo C.L’Australia qualora dovesse vincere contro la Giamaica, e a meno di clamorosi colpi di scena vincerà sicuramente, si assicurerebbe infatti il secondo ...

Sky Sport Mondiale femminile (diretta) 3a Giornata | Palinsesto e Telecronisti : Il Mondiale di calcio Femminile andrà in onda sul canale Sky Sport Mondiali al numero 202 del telecomando Sky e sul 473 del digitale terrestre (Pacchetto Sky Calcio), competizione che si aggiunge al campionato 2019/2020 di Serie A Femminile, oltre alla Coppa Italia e alla Supercoppa Italiana. Sky garantirà una copertura totale della FIFA Women’s World CupTM, con...

Mondiale femminile - tutto facile per gli Stati Uniti : tris al Cile [FOTO] : 1/22 AFP/LaPresse ...

Mondiale femminile : la Thailandia segna - la Ct scoppia in lacrime : E’ la “Cenerentola” della competizione. Per la Thailandia è arrivata la seconda sconfitta di fila: dopo il 13-0 inflitto dagli Usa, le asiatiche hanno perso per 5-1 contro la Svezia. Ma la rete segnata vale praticamente come la vittoria del Mondiale stesso per la Thailandia. La dimostrazione? Le lacrime della Ct delle asiatiche Nuengrutai Srathongvian al gol delle sue ragazze al 91′. “Questa rete significa ...

Mondiale femminile - Cabrini : “ragazze meritano il professionismo” : “Ho lasciato un ottimo gruppo di ragazze che è cresciute molto, ormai fanno parte di squadre importanti come Juventus, Fiorentina e Roma, questo ha permesso di lavorare in maniera differente rispetto a qualche anno fa sia sotto l’aspetto tecnico che fisico. Ora devono rimanere con i piedi per terra perchè dagli ottavi in avanti ci sono squadre, non dico più forti, ma che hanno qualche anno di vantaggio rispetto a noi”. ...

Mondiale femminile - dominio della Svezia contro la Thailandia : Si è appena concluso il primo match di oggi valido per il Mondiale femminile, in campo la Svezia che ha dominato in lungo ed in largo contro la Thaiandia, il risultato di 5-1 non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. La Svezia vola in classifica al primo posto ed a punteggio pieno, per la Thailandia seconda sconfitta consecutiva e qualificazione ormai compromessa. La Svezia chiude i conti già nei primi 45 minuti con le ...

Mondiale femminile - Manuela Giugliano : “ora facciamo paura a tutte” : Il Mondiale femminile regala sempre più grande spettacolo, il Brasile non fa più paura come fa intendere Manuela Giugliano, centrocampista dell’Italia in vista della gara contro le brasiliane. “Ero consapevole della nostra forza, ora facciamo paura a tutte e dobbiamo guardare avanti”, ha detto l’azzurra in conferenza stampa a Lille. Giugliano dichiara di aver visto poco tempo fa Thaisa, compagna di squadra al Milan: ...

Mondiale femminile - il Canada supera 2-0 la Nuova Zelanda [FOTO] : 1/18 AFP/LaPresse ...