MOHAMED MORSI | MORTO EX PRESIDENTE EGITTO Rischio scontri | stato d' emergenza

È morto MOHAMED Morsi. L'ex presidente egiziano parla in tribunale e poi collassa : Mohamed Morsi, leader del Partito Libertà e Giustizia dei Fratelli Musulmani ed ex presidente egiziano, è morto in seguito ad un infarto durante l’udienza del suo processo per l’accusa di spionaggio a favore del movimento islamico palestinese di Hamas.L’ex presidente è collassato in aula, dopo aver terminato il suo discorso. Lo riferiscono i media di stato. La sua salma è stata trasferita in ospedale ...