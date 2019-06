Migranti | gommone diretto in Grecia si rovescia a largo della Turchia Otto morti e 31

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 giugno 2019) Nuovo naufragio di, questa volta nel Mar Egeo, adelle coste di Bodrum, in. Uncarico di persone si èto e, per il momento, sonoi corpi senza vita recuperati dai soccorritori. Sul posto è intervenuta la Guardia costiera turca che ha tratto in salvo, per il momento, 31 persone, anche se non è ancora stato possibile stabilire il numero esatto di naufraghi a bordo dell’imbarcazione. Per questo le ricerche stanno andando avanti. Il, secondo quanto si apprende da fonti giornalistiche locali, si stava dirigendo verso le isole greche. L'articoloinsie 31 persone tratte in salvo proviene da Il Fatto Quotidiano.

