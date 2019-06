MIGRANTI DALLA GERMANIA ALL' ITALIA Le colpe di Dublino e quelle del governo

Salvini ha autorizzato lo sbarco di 10 MIGRANTI DALLA Sea Watch a Lampedusa : Matteo Salvini ha autorizzato lo sbarco di dieci persone dalla nave Sea Watch 3, attualmente a largo di Lampedusa, dopo aver soccorso tre giorni fa 52 naufraghi a largo delle coste libiche. Nelle scorse ore era stato autorizzato un controllo sanitario a bordo. I migranti sbarcati sono tre minori, tre donne (di cui due incinte) e due accompagnatori oltre a due uomini malati.

MIGRANTI - 38 sbarcano a Lampedusa trainati dalla Guardia costiera : a bordo anche bambina. Terzo arrivo in due giorni : dalla Libia all’Italia su una barca piuttosto piccola. Così 38 Migranti sono arrivati a Lampedusa, trainati in porto da un’imbarcazione della Guardia costiera. Secondo Mediterranean Hope, il programma rifugiati e Migranti della Federazione delle chiese evangeliche in Italia, si tratta di “20 uomini, 17 donne e una bambina”, provenienti da “Costa d’avorio, Guinea e Tunisia”. Alcuni di loro, aggiunge ...

Dalla Libia direttamente a Lampedusa su un barchino. Trentotto MIGRANTI trainati in porto dalla Guardia costiera : Nuovo sbarco anche in Calabria dove la Guardia di finanza porta a terra 53 pakistani arrivati su una barca a vela partita dalla Turchia

Mar Jonio - intercettato veliero con 53 MIGRANTI salpato dalla Turchia : L'imbarcazione, un monoalbero di 15 metri, è stato individuato e intercettato dalla Guardia di Finanza. Fermato i due skipper di origine ucraina

A Pozzallo i 62 MIGRANTI soccorsi dalla Asso 25 in acque maltesi. Salvini : "Andranno in strutture della Cei - ognuno fa la sua parte" : Carlotta Sami, portavoce dell’Unhcr, denuncia:” 700 persone alla deriva in 24 ore nel Mediterraneo"

MIGRANTI - Ue denunciata dalla Corte delll'Aja per le morti in mare : "Crimini contro l'umanità" : L'accusa di "crimini contro l'umanità" si basa sull'ipotesi che funzionari e politici abbiano consapevolmente creato la "rotta migratoria più mortale del mondo"

MIGRANTI salvati dalla marina - Viminale : "Sbarcheranno a Genova" : Mauro Indelicato ? Barcone in difficoltà in Libia soccorso da marina La marina smentisce: "Nessun morto a bordo" Il parroco di Lampedusa: "Aprite subito i porti" Gli sciacalli di sinistra danno colpa a SalviniI quasi cento Migranti salvati nelle scorse ore da una nave della marina militare, verranno fatti sbarcare a Genova: a dirlo sono fonti interne al Viminale È una storia che non ...

MIGRANTI - la tratta dalla Turchia e il mistero degli scafisti russi : Mauro Indelicato Un veliero con 54 pachistani a bordo è approdato nel crotonese: Guardia di Finanza arresta due scafisti russi, la rotta turca dei Migranti continua ad essere molto attiva Dopo gli sbarchi dei giorni scorsi tra Lampedusa e le coste dell’agrigentino, adesso appare la Calabria ad essere interessata da un nuovo approdo di Migranti. Questa volta si tratta di una barca a vela con 54 persone a bordo, molto probabilmente ...

MIGRANTI - nuovo sbarco a Lampedusa : sono 57 persone partite dalla Libia : Gli sbarchi non si fermano: 57 Migranti, tutti partiti dalla Libia, sono arrivati questa mattina a Lampedusa In tutto sono state 290 le persone salvate ieri dalla Guardia costiera libica, in tre distinti salvataggi. Secondo i libici non ci sarebbero stati annegamenti.

MIGRANTI - Sea Watch : il comandante della nave verrà ascoltato oggi dalla Procura di Agrigento : Arturo Centore, il comandante della nave Sea Watch 3, verrà ascoltato oggi dalla Procura di Agrigento. Le indagini, che lo vedono iscritto al registro degli indagati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, non prevedono violazioni della direttiva di Matteo Salvini, che impone l'obbedienza agli ordini provenienti da navi militari.Continua a leggere

Non è l'Arena - Matteo Salvini assiste in diretta allo sbarco dei MIGRANTI DALLA Sea Watch 3 : Matteo Salvini, vice-premier, Ministro dell'Interno e leader della Lega, ha assistito in diretta, durante la puntata di questa sera di Non è l'Arena, allo sbarco dei migranti della nave Sea Watch 3.E siccome stiamo parlando di un politico che ha ottenuto la quasi totalità dei consensi grazie alle proprie ferme posizioni riguardanti l'immigrazione clandestina, cavalcando un certo malcontento italico, quello a cui abbiamo assistito stasera è, a ...

Sea Watch sequestrata dalla GdF : i 47 MIGRANTI scendono. Salvini : «Chi li ha autorizzati? Li denuncio» : La nave era a mezzo miglio a sud del porto di Lampedusa. Le autorità italiane avevano consentito nei giorni scorsi il trasbordo e lo sbarco di 18 persone, tra le quali bimbi e una donna ustionata. L'ira del vicepremier: «Se qualcuno ha aperto il porto risponderà»

Sea Watch sequestrata dalla GdF : i 47 MIGRANTI a bordo potranno scendere : La nave a mezzo miglio a sud del porto di Lampedusa. I militari procederanno alla denuncia dell'equipaggio all'autorità giudiziaria. Le autorità italiane avevano consentito il trasbordo e lo sbarco di 18 persone, i bimbi con le loro famiglie e una donna ustionata

