Mercato NBA – Lakers senza freni | dopo Anthony Davis resta forte l’interesse per Kawhi

Mercato NBA – Suns e Bulls a caccia di Lonzo Ball : sul piatto le rispettive prime scelte al Draft : Phoenix Suns e Chicago Bulls sulle tracce di Lonzo Ball: le due franchigie pronte a privarsi delle rispettive scelte al Draft (n°6 e n°7) per il playmaker dei Los Angeles Lakers In attesa che la postseson si concluda con la caldissima sfida fra Golden State Warriors e Toronto Raptors, oltre a seguire le Finals, le altre franchigie sono pronte a programmare la nuova stagione, partendo dal Mercato. Phoenix Suns e Chicago Bulls sono alla ...

Mercato NBA – Kawhi Leonard potrebbe rifirmare con i Raptors : ma ad una sola condizione : Kawhi Leonard potrebbe rifirmare con i Toronto Raptors al termine della stagione: il contratto dovrebbe essere però ‘a breve durata’ La free agency estiva sarà una delle più calde di sempre, e non per colpa delle temperature. Diversi top player saranno senza contratto, pronti ad accettare le proposte monetarie e i migliori progetti delle franchigie che andranno all-in su uno o più di essi, per cambiare il proprio futuro. Uno ...

Mercato NBA – Jimmy Butler pronto al rinnovo con i Sixers? La franchigia pensa ad offrire il massimo salariale : Jimmy Butler si legherà ai Sixers in estate? La franchigia di Philadelphia starebbe seriamente pensando di offrire al giocatore il massimo salariale per 5 anni La free agency estiva sarà particolarmente bollente, con diverse franchigie NBA pronte a darsi battaglia per aggiudicarsi i migliori nomi disponibili fra i giocatori che risulteranno senza contratto. Fra di essi, Jimmy Butler è uno di quelli che fa più gola a tante franchigie. Il ...

Mercato NBA – Houston Rockets pronti a sacrificare Chris Paul per migliorare il roster : Gli Houston Rockets pronti a sacrificare Chris Paul pur di migliorare il proprio roster e puntare al titolo: il playmaker ha un pesante contratto da 38.5 milioni che diventeranno 44.2 nel 2022 Gli Houston Rockets hanno vissuto un’altra grande stagione, centrando la postseason grazie alle grandi prestazioni di James Harden. Il finale è stato però lo stesso dell’annata precedente: eliminati ai Playoff dai Golden State Warriors, ...

Mercato NBA – Lakers - LeBron James versione gm : primi contatti con Kawhi Leonard e Jimmy Butler : LeBron James svolgerà un ruolo di primo piano nel Mercato dei Los Angeles Lakers: primi contatti con Kawhi Leonard e Jimmy Butler in vista della free agency Archiviata una stagione tutt’altro che positiva, i Los Angeles Lakers stanno studiando le mosse giuste per la free agency estiva. Dopo l’addio di Magic Johnson, il gm Rob Pelinka dovrà confrontarsi direttamente con la dirigenza dei Lakers ma un ruolo di primo piano nel ...

Mercato NBA – Houston Rockets - occhio alla difesa : si pensa al ritorno di Patrick Beverley : Gli Houston Rockets starebbero pensando al ritorno di Patrick Beverley: free agent in estate, il playmaker dei Clippers sarebbe un’aggiunta grintosa alla difesa dei texani Eliminati in semifinale di Conference dai Golden State Warriors, al termine di una serie conclusa 4-2 ma dalla quale ci si aspettava più equilibrio, gli Houston Rockets devono fare i conti con il proprio futuro. Il Mercato estivo non lascia grandi spazi di manovra, visti ...

Mercato NBA – Kevin Durant - non solo Knicks : la nuova pista porta a Los Angeles… sponda Clippers! : Anche i Los Angeles Clippers pronti ad inserirsi nella corsa per arrivare a Kevin Durant: la free agency estiva si preannuncia bollente È inutile girarci intorno: la free agency estiva sarà piena di talenti, ma tutti aspettano la decisione di Kevin Durant. Lasciando i Thunder per trasferirsi agli Warriors, KD ha cambiato gli equilibri della lega rendendo la franchigia della Baia praticamente imbattibile. Un suo addio, con relativa rinuncia ...

Mercato NBA – Lakers - non solo Anthony Davis : si puntano Bradley Beal - Kyle Lowry e Derrick Favors : Non solo Anthony Davis nel mirino dei Los Angeles Lakers: si monitorano le situazioni contrattuali di Bradley Beal, Kyle Lowry e Derrick Favors Con i Playoff che si avviano verso la fine, le franchigie rimaste fuori per la corsa alle Finals possono già pensare a come programmare la prossima stagione. Il Mercato estivo è fondamentale per pianificare gli obiettivi per la prossima stagione e i Los Angeles Lakers, questa volta non possono ...

Mercato NBA – Lakers - Lonzo Ball andrà via? I Chicago Bulls hanno messo nel mirino il giovane playmaker : I Chicago Bulls avrebbero messo gli occhi su Lonzo Ball: i Lakers potrebbero pensare ad una sua cessione in caso di arrivo di Kyrie Irving Visti i problemi fisici avuti in stagione da Kris Dunne e Zach LaVine, i Chicago Bulls vorrebbero migliorare il proprio bakcourt con un playmaker dal sicuro affidamento e che sposi la linea giovane della franchigia. La franchigia di Chicago avrebbe messo gli occhi su Lonzo Ball che, dopo essere stato ...

NBA – New York Knicks attivi sul Mercato : monitorate le situazioni di Marcus Morris e Terry Rozier : New York Knicks molto attivi sul mercato in vista dell’estate: monitorate le situazioni contrattuali di Marcus Morris e Terry Roziers dei Boston Celtics Dopo aver visto sfumare il sogno Zion Williamson, ma avendo comunque ottenuto la pick numero 3, i New York Knicks continuano a pianificare il proprio mercato estivo. Non poter mettere le mai sul prodotto di Duke ha fatto cambiare i piani della dirigenza newYorkese, che comunque conta ...

Mercato NBA – Estate calda in casa Lakers : possibile l’arrivo di Kyrie Irving : possibile reunion fra LeBron James e Kyrie Irving: il cestista dei Celtics sarà free agent in Estate e potrebbe accasarsi a Los Angeles LeBron James e Kyrie Irving, per motivi diversi, sono forse i due giocatori più delusi della stagione. Il primo ha fallito l’accesso ai Playoff con la nuova maglia dei Los Angeles Lakers, finendo a guardare la postseason dal divano come non gli capitava da tempo immemorabile. L’altro ai Playoff ...

Mercato NBA – Pazza idea fra Lakers e Sixers : possibile lo scambio LeBron James-Ben Simmons : Gli ultimi rumor di Mercato NBA parlando di una possibile trade fra Lakers e Sixers riguardante LeBron James e Ben Simmons: lo scambio è davvero possibile? Con i Playoff che si avviano verso le fasi più calde, le squadre ‘costrette’ ad assistere dal divano alle Finali di Conference e alle successive Finals, possono distrarsi con il Mercato. Mentre i gm pianificano la nuova stagione, monitorano i free agent e pensano alle ...

Mercato NBA – I New York Knicks su Anthony Davis? Ecco la possibile trattativa : I New York Knicks pensano ad Anthony Davis in vista della prossima estate: la franchigia newYorkese potrebbe mettere sul piatto la scelta al Draft 2019 e Kevin Knox Secondo quanto riportato da CbsSports, i New York Knicks stanno pensando seriamente a mettere in piedi una trattativa per Anthony Davis. La franchigia newYorkese ha ‘intercettato’ l’interesse dei Pelicans per Kevin Knox e, aspettando di sapere quale sarà la ...

NBA – Warriors - Steve Kerr allontana le voci di Mercato : “Klay Thompson vuole restare e lo vogliamo anche noi” : Steve Kerr, coach dei Golden State Warriors, allontana le possibili voci di una partenza di Klay Thompson dalla franchigia della Baia In estate i Golden State Warriors potrebbero doversi abituare all’idea di smontare, almeno in parte, la ‘Death Lineup’ che li ha resi imbattibili negli ultimi anni. Dato come molto probabile l’addio di Kevin Durant, con i New York Knicks in pole per il suo arrivo, resta da chiarire la situazione lagata a ...