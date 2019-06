Matrimonio Caroline Wozniacki – Urszula Radwanska | che schianto | la sorella di ‘Aga’ ruba

sportfair

(Di lunedì 17 giugno 2019)la scena aldi: ladi Agnieszka si presente in uno splendido vestito verde che ne esalta la bellezza, i social sono pazzi di lei Sabato sera, presso Castiglion Del Bosco (Siena),e David Lee si sono detti il fatidico sì, diventando marito e moglie. Aldella tennista danese erano presenti tanti invitati famosi, fra i quali tre splendide colleghe della: Angelique Kerber, Agnieszkae la. Proprio quest’ultima, meno nota rispetto alle altre, ha attirato l’attenzione dei social, complice un vestito verde smeraldo che ne esaltava la bellezza e le forme. ‘Ula’,minore di ‘Aga’, è nata il 7 dicembre del 1990 in Germania, ma ha chiare origini polacche. Come lamaggiore ha intrapreso la strada del tennis, ...

