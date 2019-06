Marvel’s Avengers | ultime novità sul nuovo titolo di Square Enix

Il Design di Marvel’s Avengers delude? Nessun cambio in arrivo dopo le critiche : Sin dal suo primo annuncio, Marvel's Avengers ha irrimediabilmente catturato le attenzioni dei fumettofili videogiocatori di tutto il mondo. dopo la grande prova muscolare offerta sugli schermi dal recente Marvel's Spider-Man, era lecito attendersi un prodotto a base supereroistica altrettanto valido, per quanto il nome al lavoro sul progetto non rispondesse in questo caso a quello di Insomniac Games. In cabina di regia troviamo questa volta ...

Marvel’s Avengers : data di uscita e trailer del nuovo videogioco : Square Enix macina titoli di grande impatto per i suoi fan, durante questo E3. Dopo Final Fantasy VII Remake e l’ambizioso Outriders, in collaborazione con Marvel Entertainment è orgogliosa di presentare Marvel’s Avengers. Marvel’s Avengers sarà un gioco di azione-avventura che combina una narrazione cinematografica con meccaniche di gioco in single-player e cooperativo. Il gioco inizia durante l’A-Day, il giorno in cui Captain America, ...

E3 2019 Square Enix a tutto gas - da Final Fantasy 7 Remake a Marvel’s Avengers : Con l'E3 2019 Square Enix si avvia verso la conclusione la tornata di conferenze sul palco del Convention Center di Los Angeles. Un appuntamento assolutamente imperdibile quello con il publisher nipponico, visti i numerosi leak che hanno accompagnato la marcia d’avvicinamento al giorno fissato per i reveal. Una notte italiana assolutamente calda quella appena trascorsa, in virtù di annunci succulenti che si apprestano a condizionare i piani ...

Marvel’s Avengers passato al setaccio - primi dettagli su gameplay - personaggi e contenuti esclusivi : Tutti gli sguardi dei videogiocatori appassionati di fumetti erano senza dubbio concentrati sulla presentazione di Marvel's Avengers, il nuovo titolo svilupatto da Crystal Dynamics e patrocinato da Square Enix in arrivo sul mercato nel corso della prossima primavera inoltrata. L'E3 2019 del publisher nipponico è stato foriero di interessanti dettagli sul titolo, con la conferenza che ha permesso ai fan di avere un quadro piuttosto chiaro ed ...