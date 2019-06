Marvel' s Avengers non è un gioco del Marvel Cinematic Universe

eurogamer

(Di lunedì 17 giugno 2019) Crystal Dynamics ha tentato di contrastare la scarsa reazione alla rivelazione di'sparlando dell'associazione con l'universo cinematografico di successo e i fumetti in generale.Il titolo, come saprete non ha ottenuto l'accoglienza sperata e i fan si sono scagliati contro gli sviluppatori perché credono che i personaggi siano troppo lontani, nella somiglianza, da quelli dei film. Ma non solo, anche i look sono stati criticati, troppo diversi dai fumetti.Parlando con VG247.com, il creative director Noah Hughes ha voluto fare qualche precisazione: "non stiamo facendo undelo ildi un fumetto. Stiamo facendo undegliper i fan degli".Leggi altro...

