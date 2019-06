Maltempo | alluvioni e frane | le ripercussioni sociali sull’Italia e le previsioni dei

Meteo - violenta ondata di Maltempo negli USA : 60 tornado in 2 giorni - piogge torrenziali e alluvioni lampo. Vittime [FOTO] : Una forte ondata di maltempo ha travolto le Grandi Pianure centrali e meridionali degli Stati Uniti con piogge torrenziali, alluvioni lampo e quasi 60 tornado. Nel corso di questa ondata di maltempo di due giorni, ci sono stati purtroppo 3 morti e diversi feriti. Due persone sono rimaste uccise in un incidente stradale in Missouri e le autorità hanno affermato che le forti piogge sono state un fattore contribuente alla disgrazia, secondo quanto ...

Maltempo : 2 - 6 milioni di famiglie italiane vivono in territori esposti al rischio di alluvioni : “Sono 2,6 milioni le famiglie italiane che vivono in territori esposti al rischio di alluvioni, a causa di un Paese reso sempre più fragile dai cambiamenti climatici e dal consumo di suolo“: è quanto emerge da un’analisi della Coldiretti su dati Ispra diffusa in occasione della premiazione del primo concorso fotografico “Obiettivo Acqua”, promosso da Coldiretti, Anbi (Associazione Nazionale Consorzi Gestione Tutela territorio ed ...

Maltempo Croazia : danni per alluvioni e forti venti : L’ondata di Maltempo, con forti venti e piogge torrenziali, che da domenica sta interessando vaste aree dei Balcani, ha causato ingenti danni e alluvioni in Croazia. Lo riferiscono i media locali. La situazione piu’ critica si registra nella ragione di Banija, nella Croazia centrale, al confine con la Bosnia, dove alcuni fiumi sono straripati allagando in parte tre villaggi. A Zagabria, colpita da un fortissimo vento, quattro persone ...

Maltempo : piogge torrenziali e vento forte nei Balcani - alluvioni e danni in Croazia [GALLERY] : Ondata di Maltempo in vaste aree dei Balcani: piogge torrenziali e forti venti hanno causato ingenti danni e alluvioni anche in Croazia. Situazione critica nella regione di Banija, al confine con la Bosnia, dove alcuni fiumi sono sondati allagando villaggi vicini. A Zagabria 4 persone sono rimaste lievemente ferite a causa del vento, danneggiate decine di case e i parchi pubblici, dove forti raffiche hanno sradicato e abbattuto centinaia di ...

Intensa ondata di Maltempo nei Balcani : allarme alluvioni in Bosnia - allerta anche in Serbia e Croazia : Un’ondata di maltempo, con intense precipitazioni e forti venti, sta colpendo dalla serata di ieri vaste aree dei Balcani occidentali, dove è in vigore l’allerta per il pericolo di alluvioni. Situazione critica nel nordovest della Bosnia–Erzegovina: nella zona di Prijedor alcuni fiumi sono esondati, generando situazioni di emergenza in diversi villaggi. Circa 200 case sono state allagate e molte via di comunicazione sono ...

Meteo - città paralizzate dal Maltempo in Russia : tempeste di grandine - piogge torrenziali - alluvioni lampo e un tornado [FOTO e VIDEO] : Sono stati giorni di forte maltempo in Russia, caratterizzati da piogge torrenziali e forti tempeste di grandine che hanno lasciato in ginocchio alcune zone delle parti occidentali dello stato, come dimostrano i video che trovate in fondo all’articolo. Per esempio, a Ekaterinburg c’è stato un forte temporale che ha prodotto grandine delle dimensioni di una moneta. A seguito dell’invasione di acqua e grandine, molte strade sono state ...