Lucio Presta | “Ho deciso di riportare su Rai2 il Festival di Castrocaro Lo condurranno

Ballata per Genova - ascolti : lo show di Lucio Presta doppia Canale 5 : ascolti Ballata per Genova: Amadeus-Clerici-Cuccarini-Luca e Paolo doppiano la concorrenza E’ andato in onda ieri, venerdì 14 giugno 2019, in prima serata su Rai1 Ballata per Genova, lo spettacolo fortemente voluto dal manager Lucio Presta, organizzato e prodotto da Arcobaleno Tre, MSC Foundation, Regione Liguria, Comune di Genova, Rai1 e Genova nel cuore, dedicato alla raccolta fondi per la realizzazione del “Parco del Mare” ...