Lo juventino che mi porto dentro

(Di lunedì 17 giugno 2019) Sarri è andato dove voleva, finalmente, e poco mi ha sorpreso che un professionista scelga la soluzione più favorevole, quella che potrebbe portargli successi sportivi (speriamo di no) e denari. La sorpresa siamo noi, nuovi napoletani così asimmetrici rispetto a quelli che morivano di passione nei decenni scorsi, che erano pronti a vendersi l’orologio lasciatogli dalla nonna defunta per farsi l’abbonamento, che si intossicavano perché al San Paolo non c’era posto per tutti. Noi nuovi napoletani, non tutti fortunatamente, siamo autoreferenziali innanzitutto. Più importante del Napoli è la nostra idea di Napoli, e la nostra idea di Napoli somiglia alla Juventus. Ci siamo flagellati ripetendoci che il sistema politico (il Palazzo!) ci ha derubato, ma se avessimo contestato gli Orsato e i Mazzoleni come abbiamo contestato il Pappone, forse davvero avremmo rischiato di fare ...

