LIVE Serbia-Austria 1-0 Under21 | Europei 2019 in DIRETTA | austriaci in vantaggio con Wolf!

(Di lunedì 17 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA43′ Ammonizione per Ingolitsch, il difensoreco è costretto ad atterrare Radonjić , per evitare il contropiede avversario. 41′più che meritato per glici, gli slavi dovranno reagire se vorranno portarsi a casa i 3 punti1 39′ IL VAR RIBALTA LA SITUAZIONE! HORVATH CALCIA DI DESTRO, MA TROVA IL PALO DESTRO, WOLF SFRUTTA IL RIMPALLO E REGALA ALL’IL GOL DELL’1-0!!! 37′ Wolf segna il gol delper l’, ma il guardalinee annulla subito, segnalando un fallo di fuorigioco! 35′ Gran lavoro in difesa di Danso, che blocca il contropiede slavo. 34′ Il primo corner del match è per glici. 33′ Lanon ha calciato neppure una volta in porta. 31′complessivamente più pericolosa. 29′ RADUNOVIC!!! Gran parata del ...

