LIVE Serbia-Austria 0-1 Under21 | Europei 2019 in DIRETTA | inizia il secondo tempo | gli

(Di lunedì 17 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA52′ Corner anche per l’, ritmo indemoniato! 51′ Jovic ha sfiorato il gol del pareggio, con un colpo di testa sopraffino. 51′ Calcio d’angolo per la. 50′ Tenta un passaggio alto Jovanovic, ma la palla finiscemente fuori. 48′ 4-4-3 per lae 4-2-3-1 per l’. 47′ Nessun cambio per le due formazioni. 46′ Squadre di nuovo in campo, si ricomincia! 19:31 Ricordiamo che dopo questo match, si giocherà Germania-Danimarca,match del Gruppo B. 19:28 Rimanete con noi per non perdervi neanche un’emozione di questa sfida, tra pochi minuti si ricomincia! 19:25 I favori del pronostico erano tutti dalla parte della, ma la palla è rotonda e glici hanno dimostrato di meritare il vantaggio. La squadra “bianco-rossa” è ...

