LIVE Germania-Danimarca 3-1 | Europei Under21 2019 in DIRETTA | Skov sigla il gol della

(Di lunedì 17 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA75′ Amiri ci prova due volte ma prima Iversen e poi Nelsson di testa gli dicono di no. 74′ I danesi provano a crederci grazie al proprio #10. 73′! PENALTY PERFETTO! 3-1 ECHE DA’ UN SENSO ALLA SFIDA! 72′ CALCIO DI RIGOREprova la punizione, deviata, poi serve Kristensen che con un cross trova un tocco di mano. 70′ Fuori uno strepitoso Fichter: dentro Amiri. 68′ Teutonici ormai in controllo: risultato severo per i danesi. 66′ Contropiede letalecondotto dal passante di Fichter per Waldschmidt che conclude in pallonetto.KO. 65′ 3-0! WALDSCHMIDT IN PALLONETTO! GAME SET AND MATCH TEUTONICO. 64′che si affida aper abbozzare un tentativo di rimonta. 62′ OZTUNALI! CHE CONCLUSIONE! Ma grande ...

