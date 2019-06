LIVE Germania-Danimarca 2-0 | Europei Under21 2019 in DIRETTA | Richter ammazza i danesi

oasport

(Di lunedì 17 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA53′ Clamoroso errore di Pedersen che tutto solo in difesa, sente il fiato sul collo diche si invola verso la porta e piazza il gol sul primo palo. Iversen battuto. 52′!!! 2-0! MA CHE ERRORE DI PEDERSEN! 50′ Ammonito anche Henrichs: in affanno lain questi primi minuti di secondo tempo. 49′ Ottimo spunto di Larsen sulla sinistra: si accentra e prova il destro. Fuori dallo specchio della porta. 47′ PRIMO INTERVENTO DI NUBEL! Grande palla per Skov che a volo di sinistro mette in difficoltà il #1. 46′ Si riparte ad Udine! Cambio: dentro Neuhaus, fuori Maier. INIZIO SECONDO TEMPO 21.49 Lafinisce la prima frazione in vantaggio di un gol grazie al gol di. Non un primo tempo indimenticabile quello della Dacia Arena con entrambe le squadre troppo ...

