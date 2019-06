LIVE Germania-Danimarca 1-0 | Europei Under21 2019 in DIRETTA | teutonici in vantaggio

oasport

(Di lunedì 17 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.49 Lafinisce la prima frazione indi un gol grazie al gol di Richter. Non un primo tempo indimenticabile quello della Dacia Arena con entrambe le squadre troppo sulla difensiva. FINE PRIMO TEMPO 45′ Finisce qui la prima frazione. 44′ Nuovamente fase interlocutoria del match: poche occasioni in questo primo tempo. 42′ Richiamo per Klostermann che prova a fermare Pedersen dopo lo scatto del terzino. 40′ ANCORA RICHTER! Che volo di Iversen sul sinistro incrociato. 39′ Brutto fallo ai danni di Richter che poi inciampa sul pallone. 37′ È Maier il primo ammonito per il fallo su Skov. 36′ Grande palla di Dahoud per Maier: si difendono bene i nordici. 34′ Ancora tiro alle stelle di capitan Jensen! 33′ Lasta provando a ripartire sulle fasce. 31′ Ora è ...

