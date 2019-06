LIVE Germania-Danimarca 0-0 | Europei Under21 2019 in DIRETTA | ritmi blandi alla Dacia

oasport

(Di lunedì 17 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20′ Nessun’occasione degna di nota in questi primi 20 minuti. 19′ Grande pdi Klostermann per Richter che da centro area tira fuori di prima. 18′ Provo lo spunto sulla sinistra Henrichs: ottimo intervento di Kristensen. 16′ Commette fallo in attacco Rasmussen. 15′ Bravissimo Jensen a pressare Tah che va in difficoltà: corner per i danesi. 14′ Laprova a sfondare sulla sinistra: tiene bene Klostermann. 11′ Imprecisione al potere in queste prime battute di match: non una sfida indimenticabile sin qui. 9′ È laa controllare il pallone in questi primi 10′: possesso pprolungato. 7′ Tanto equilibrio in questo avvio ad Udine. 5′ Dahoud è tra i più attivi in questo avvio: tiro alle stelle da buona posizione. 4′ Primo spunto di Pedersen ...

