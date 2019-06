Le prime specifiche trapelate di HONOR 9X Pro puntano a quattro fotocamere posteriori

Le nuove versioni di NVIDIA SHIELD TV e Nest Cam Outdoor sono in arrivo : ecco le prime specifiche : Pare che siano in arrivo un nuovo modello di NVIDIA SHIELD TV e una nuova versione della Nest Cam Outdoor . Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Le nuove versioni di NVIDIA SHIELD TV e Nest Cam Outdoor sono in arrivo : ecco le prime specifiche proviene da TuttoAndroid.

PlayStation 5 : le prime specifiche ufficiali : Mark Cerny, responsabile dell’architettura di PS4, PSVita e ora di PS5, in un’intervista da parte di Wired, ha svelato le prime specifiche della nuova piattaforma next gen di Sony. Durante la conversazione, le parole di Cerny hanno confermato per la maggior parte, le voci che giravano tra gli esperti, in merito alle caratteristiche della prossima console, tra le quali spiccano la retrocompatibilità con PS4 e le specifiche tecniche. ...