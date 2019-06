Le acque delle Azzorre invase dalle caravelle portoghesi | bellissime ma estremamente

Fuori Tg - “acque sporche” : dai rifiuti pericolosi alla contaminazione delle falde : rifiuti pericolosi e reflui agricoli e industriali finiscono nei terreni per poi contaminare le falde sotterranee. In alcune regioni italiane si spargono pesticidi e prodotti chimici in deroga ai limiti fissati dall’Europa, spesso con limiti di dispersione nell’ambiente elevati per legge. Mancano le bonifiche mentre molti siti industriali non sono stati risanati e continuano ad inquinare: a farne le spese, come al solito, sono l’ambiente e i ...

Migranti - la Sea Watch 3 al confine delle acque italiane : L'imbarcazione della ong ha chiesto un porto sicuro all'Italia dopo aver rifiutato l'approdo in Libia. Salvini: "La nave ciondola nel Mediterraneo e gioca sulla pelle dei Migranti, la loro è una sfida politica"

Sea Watch - la nave in attesa al confine delle acque territoriali italiane. Salvini : “Non pensino di passarla liscia” : È il terzo giorno di scambi d’accuse tra l’equipaggio della nave della ong Sea Watch e il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, dopo che l’imbarcazione ha tratto in salvo, mercoledì, 53 migranti a bordo di un gommone al largo delle coste libiche. Uno scontro che il vicepremier leghista rinfuoca dai microfoni di Radio Cusano Campus: quelli della Sea Watch “stanno ciondolando mettendo a rischio vite – ha ...

Cina - salpa “Oceano Sano” : una crociera per indagare sulla salute delle acque : E’ stavo avviato ieri dall’Accademia delle Scienze della Cina uno studio in mare, composto da quattro navi salpate da tre diversi porti cinesi che condurranno una serie di ricerche sulla salute delle acque costiere del Paese asiatico. La crociera, denominata, “Oceano Sano“, è stata organizzata in maniera congiunta da diversi istituti e il suo scopo è di raccogliere dati nel Mare di Bohai, nel Mar Giallo e presso gli ...

La rotazione della Terra favorisce il rimescolamento delle acque del lago di Garda : La rotazione della Terra favorisce il rimescolamento delle acque del lago di Garda – La rotazione della Terra favorisce il rimescolamento delle acque del lago di Garda. A rivelarlo, studi dell’Università di Trento e dell’Università di Utrecht coordinati rispettivamente da Marco Toffolon e Henk Dijkstra, pubblicati su Scientific Reports. Ad attivare questo benefico processo venti, che si incanalano sulle acque del lungo e profondo ...

La rotazione della Terra favorisce il rimescolamento delle acque del lago di Garda : A rivelarlo, studi delle Università di Trento e l’Università di Utrecht coordinati rispettivamente da Marco Toffolon e Henk Dijkstra, pubblicati su Scientific Reports. Ad attivare questo benefico processo venti, che si incanalano sulle acque del lungo e profondo lago, il maggiore d’Italia con una superficie di 370 chilometri quadrati. Nel corso di lunghe campagne osservative sul lago, durate due anni (2017-2018) i ricercatori hanno scoperto, ...

Canottaggio - Europei Lucerna 2019 : i Cavalieri delle acque sono d’argento! L’Olanda vince nel quattro di coppia : Neppure i Cavalieri delle Acque riescono a regalare all’Italia una medaglia d’oro nelle specialità olimpiche agli Europei di Canottaggio di Lucerna: in Svizzera il quattro di coppia maschile composto da Giacomo Gentili, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Filippo Mondelli deve accontentarsi della medaglia d’argento alle spalle dell’Olanda. Bronzo per l’equipaggio della Gran Bretagna. Gara di testa dal primo ...

Maltempo Lazio : Tevere sorvegliato speciale - livello delle acque in aumento [GALLERY] : A seguito delle piogge intense registrate nelle scorse ore, il livello del Tevere è in aumento: il Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile di Roma Capitale ha comunicato a tutti gli enti interessati la disposizione di chiusura precauzionale delle banchine di accesso agli argini. Al momento i tecnici del Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile di Roma Capitale tengono sotto costante osservazione i livelli e l’andamento delle acque, in ...

Maltempo Lazio : Tevere sorvegliato speciale - livello delle acque in aumento [GALLERY] : A seguito delle piogge intense registrate nelle scorse ore, il livello del Tevere è in aumento: il Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile di Roma Capitale ha comunicato a tutti gli enti interessati la disposizione di chiusura precauzionale delle banchine di accesso agli argini. Al momento i tecnici del Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile di Roma Capitale tengono sotto costante osservazione i livelli e l’andamento delle acque, in ...

La Sea Watch 3 ha oltrepassato il limite delle acque territoriali italiane : Il capitano della nave ha chiesto la revoca del divieto di ingresso del ministero dell'Interno per ragioni umanitarie

La Sea Watch staziona al limite delle acque italiane : Si profila l'ennesimo braccio di ferro tra il Viminale e una Ong. La nave Sea Watch 3, già respinta da Malta, in questo momento staziona al limite delle acque italiane in attesa di conoscere il porto dove poter sbarcare. La nave della Ong tedesca mercoledì scorso ha soccorso in acque Sar libiche 65 persone ed ha subito ricevuto una diffida dal Viminale, che le ha intimato di non avvicinarsi alle acque italiane.Ad attenderla al limite delle ...

Sea Watch staziona al limite delle acque italiane : Si profila l'ennesimo braccio di ferro tra il Viminale e una Ong. La nave Sea Watch 3, già respinta da Malta, in questo momento staziona al limite delle acque italiane in attesa di conoscere il porto dove poter sbarcare. La nave della Ong tedesca mercoledì scorso ha soccorso in acque Sar libiche 65 persone ed ha subito ricevuto una diffida dal Viminale, che le ha intimato di non avvicinarsi alle acque italiane.Ad attenderla al limite delle ...

Nuoto : il caimano Gregorio Paltrinieri fa doppietta a Key Biscayne. Il sogno olimpico delle acque libere non è utopia : Dalla Florida con furore. No, non è il titolo di un film né tanto meno un tentativo di attirare l’attenzione a caso. E’ una constatazione che Gregorio Paltrinieri si è reso protagonista di un weekend a Key Biscayne di grande livello. Ci si riferisce alla magica doppia 5-10 km realizzata nelle acque statunitensi, sede dei Campionati USA di Nuoto di fondo. Greg e i suoi compagni di allenamento, guidati da Stefano Morini, hanno ...

Nuoto : il caimano Gregorio Paltrinieri fa doppietta a Key Biscayne. Il sogno olimpico delle acque libere non è utopia : Dalla Florida con furore. No, non è il titolo di un film né tanto meno un tentativo di attirare l’attenzione a caso. E’ un dato di fatto che quello che ha fatto Gregorio Paltrinieri a Key Biscayne non è cosa di tutti i giorni. Ci si riferisce alla magica doppia 5-10 km realizza nelle acque statunitensi, sede dei Campionati USA di Nuoto di fondo. Greg e i suoi compagni di allenamento, guidati dalla sapiente guida di Stefano Morini, ...