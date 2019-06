«Lazio-Atalanta più vista di Liverpool-Tottenham»

Sulla Rai la Coppa Italia batte la Champions. Atalanta-Lazio più seguita di Tottenham-Liverpool : Sul Corriere della Sera Mario Sconcerti analizza gli ascolti della finale di Champions League di sabato e di quella di Coppa Italia del 15 maggio. La partita tra Liverpool e Tottenham andata in onda sabato sera sia su Rai 1 che su Sky ha registrato, su entrambe le emittenti, 7 milioni e 200mila spettatori. La finale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta ha fatto registrare lo stesso numero di spettatori ma era trasmessa solo su ...

Atalanta - le riveLazioni di Gasperini : “a Roma avrei fatto un buon lavoro. Mercato? Non vendiamo i big” : L’allenatore dell’Atalanta ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a rimanere, soffermandosi anche sul prossimo mercato “Non avevo bisogno di una big. Per società, squadra e tifo, io sono già in una big. Difficile trovare una proprietà appassionata e generosa come quella dei Percassi. Non potevo lasciare l’Atalanta e la sua gente prima della Champions“. Mauro Locatelli/Laresse Gian Piero Gasperini ha ...

Atalanta-Lazio - ecco il video dell'assalto ultrà all'auto dei vigili : Questione di secondi: il tifoso si avvicina all'auto dei vigili e dal vetro posteriore infila un fumogeno nella macchina. Succede prima di Atalanta-Lazio, la finale di Coppa Italia: per gli...

Atalanta-Lazio - il momento in cui gli ultrà danno alle fiamme l'auto dei vigili : Questione di secondi: il tifoso si avvicina all'auto dei vigili e dal vetro posteriore infila un fumogeno nella macchina. Succede prima di Atalanta-Lazio, la finale di Coppa Italia: per gli...

Scontri Atalanta-Lazio - un patteggiamento e due obblighi di firma : Scontri Atalanta-Lazio – Nella giornata di domenica si è disputata la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio, vittoria della squadra di Inzaghi che ha alzato un trofeo molto importante, non sono mancati i momenti di tensione con gli Scontri prima del match. Nelle ultime ore il tribunale di Roma ha disposto una condanna con patteggiamento a due mesi e 20 giorni e due obblighi di firma per i tre ultra della Lazio arrestati, durante i ...

Scontri Atalanta-Lazio - i dirigenti biancocelesti incontrano il Dirigente della Polizia ferito : Nella serata di ieri è andata in scena la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio, successo per la squadra di Simone Inzaghi che ha vinto con il risultato di 2-0 con le reti nel finale realizzate da Milinkovic-Savic e Correa. Non sono mancati i momenti di tensione con gli Scontri prima del match. Il presidente Lotito ed il Prefetto Nicolò D’Angelo, attuale Capo della Sicurezza della S.S. Lazio hanno fatto visita al Dirigente del ...

Virginia Raggi annuncia dopo Lazio-Atalanta : ‘A pagare per la sicurezza siano i club’ : Terribili atti di guerriglia urbana sono accaduti fuori dallo stadio olimpico ieri sera, prima della finale di calcio di coppa Italia, che ha visto in campo le squadre della Lazio e dell'Atalanta. Per la sindaca Raggi queste sono “occasioni sfruttate da delinquenti per creare disordini nelle città”. Virginia Raggi propone una direttiva che coinvolge i club nella sicurezza La sua contromisura per arginare questi gravissimi atti di violenza si ...

Atalanta-Lazio : chiesta convalida fermo per 2 ultras - 3 a processo : Roma – Due tifosi della Lazio in attesa della decisione del gip sulla convalida del fermo, mentre tre (sempre biancocelesti) saranno giudicati domani per direttissima. Il giorno dopo gli scontri avvenuti prima della finale di Coppa Italia, Atalanta-Lazio, la Procura di Roma ha chiesto la convalida in carcere del fermo per i due tifosi trovati con materiale esplodente e pirotecnico in una macchina nei pressi di via Amulio, dove ...

VIDEO/ Atalanta-Lazio - 0-2 - gol e highlights - Tare : Coppa Italia resta nella storia : VIDEO Atalanta-Lazio, 0-2,: i gol di Milinkovic-Savic e Correa regalano ai biancocelesti la settima Coppa Italia della loro storia.

Polemiche Lazio-Atalanta - le parole di Nicchi sul fallo di mani di Bastos : Il mani di Bastos nel primo tempo, non sanzionato dall’arbitro di Lazio-Atalanta, ha suscitato tantissime Polemiche nel post gara di ieri sera, con un Gasperini arrabbiatissimo contro il direttore di gara. A parlare dell’episodio è il presidente dell’Aia Marcello Nicchi. Ecco le sue parole: “Non sono tenuto ad alimentare Polemiche, c’è stato un episodio che tutti hanno rivisto dopo la partita perché allo ...

Atalanta-Lazio - la replica dell’Aia alle polemiche per il mani di Bastos : Nicchi risponde a Gasperini : Il presidente dell’Aia Nicchi risponde a Gasperini dopo le copiose polemiche piovute sulla direzione arbitrale della finale di Coppa Italia ”Non sono tenuto ad alimentare polemiche, c’è stato un episodio che tutti hanno rivisto dopo la partita perché allo stadio non l’ha visto nessuno. Adesso lo valuterà il designatore (Rizzoli, ndr) e deciderà se era un episodio che poteva essere giudicato in modo diverso o ...

Lazio-Atalanta al veleno - Lotito a Inzaghi : “Ho mandato a fanculo Gasperini” [VIDEO] : Non si placano le polemiche dopo la finale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta. Prima le dure parole di Gasperini contro l’arbitro per non aver fischiato un fallo di mano di Bastos (già ammonito) nel primo tempo, poi un retroscena. Attraverso un video che circola in rete e pubblicato dalla moglie di Simone Inzaghi, infatti, emerge un brevissimo scambio di battute tra il presidente biancoceleste Lotito e il tecnico durante la festa ...

Calcio - Coppa Italia : vince la Lazio - 2-0 sull’Atalanta. Settima Coppa Italia per i biancocelesti : “VIC7ORY”: così recitano i post sui canali social ufficiali della Lazio per celebrare la Settima Coppa Italia della storia del club capitolino. Trofeo che mancava in casa Lazio da sei anni, precisamente da quello storico derby del 26 Maggio 2013 deciso dall’oggi capitano laziale Senad Lulic. Ed è proprio il bosniaco ad alzare di nuovo quella Coppa che sei anni fa aveva deciso. Stavolta però a farne le spese è l’Atalanta sorpresa di questa ...

Trionfo Lazio - Milinkovic e Correa regalano la settima Coppa Italia : battuta 2-0 l'Atalanta : Roma si colora di biancoceleste. Coriandoli tricolori, fuochi d?artificio ad illuminare il cielo. La Lazio vince la Coppa Italia, la settima della sua storia. La terza della gestione Lotito. Un...