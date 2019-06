Lavori all' acquedotto | domani Senza acqua in molti comuni e frazioni dell' aquilano

Legge sblocca cantieri : Calabria sempre in lista d’attesa. D’Ippolito e Sapia : il Governo e il M5s non c’entrano con lo stallo dei Lavori della statale 106 : “Passata la Festa Gabbatu lu Santu”. Affermazione vecchia come il Mondo, ma sempre efficace per affermare il disinteresse per qualcosa

La Corte dei Conti indaga sui Lavori dell’Universiade allo Stadio Collana : Dopo due esposti di comitati e associazioni, sullo Stadio Collana scatta un’inchiesta della Corte dei Conti. Lo racconta Repubblica Napoli. I militari della Guardia di Finanza, guidati dal colonnello Domenico Napolitano, hanno ricevuto delega dai pm Ferruccio Capalbo e Davide Vitale per accertare se la Regione Campania ha favorito la ditta che si è aggiudicata la gestione dell’impianto, la Giano srl. Sarebbero soprattutto i lavori ...

Vittoria - disservizi idrici per Lavori alla centrale di Giardinello : Vittoria, giovedì 20 disservizi idrici per lavori alla centrale di Giardinello. Per compensare il disagio, Siciliacque sta fornendo acqua

Lavori estivi - dal turismo alla moda ecco 26mila offerte e gli stipendi : Dal turismo alla grande distribuzione, passando per industria, sanità e fashion, le offerte disponibili nelle bacheche delle agenzie per il lavoro sono oltre 26mila. La retribuzione è quella prevista dai contratti collettivi per le singole professionalità. Richiesta la disponibilità a lavorare in orari notturni e in giorni festivi, flessibilità, capacità di lavorare in team, conoscenza di lingue straniere...

Nuovi pas : il punto a 3 giorni dalla ripresa dei Lavori : Soltanto fino ad un anno fa immaginare dei Nuovi pas era un puro esercizio di fantasia. Le cose sono radicalmente cambiate con l’attuale governo che ha accolto e formalizzato l’intesa con i sindacati per lavorare alla realizzazione di Nuovi corsi abilitanti. In attesa della ripresa del tavolo di lavoro al MIUR prevista per martedì prossimo facciamo il punto della situazione. Anno scolastico Ai Nuovi corsi abilitanti potranno accedere ...

Trapani : controlli Lavori irregolari - sanzioni a Mazara del Vallo : Palermo, 7 giu. (AdnKronos) - Continuano i controlli dei Carabinieri di Mazara del Vallo (Trapani), unitamente al personale specializzato del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Palermo e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trapani, al fine contrastare gli illeciti commessi in materia di sicurezz

Raggi : portati a termine Lavori su tratto finale Viale delle Terme di Caracalla : Roma – “Completati i lavori sul tratto finale di Viale delle Terme di Caracalla, all’altezza degli archi, nel centro della citta’. È stata rifatta la pavimentazione e ripristinato il sistema di smaltimento della pioggia di una delle strade storiche di Roma, riportando la viabilita’ alla normalita’. I lavori sono stati realizzati dal Dipartimento SIMU in collaborazione con la Soprintendenza di Stato dopo ...

Carlo Costalli - Movimento Cristiano Lavoratori : "Lavoriamo per un centro che guardi a Salvini e alla destra" : Obiettivo? Un centro per Matteo Salvini. È questa l'idea di Carlo Costalli, presidente del Movimento Cristiano Lavoratori: "Ora continuiamo a lavorare per costruire un centro, che guardi a destra e alla Lega. Il partito di Salvini ha intercettato una parte non trascurabile dell'elettorato cattolico

Ciclismo su pista - partono i Lavori al Velodromo di Montichiari. Gli azzurri torneranno ad allenarsi ad ottobre : Iniziano finalmente i lavori al Velodromo di Montichiari. L’impianto bresciano era stato posto sotto sequestro lo scorso anno dalla magistratura per motivi di sicurezza, a causa delle infiltrazioni d’acqua provieniti dal tetto e delle irregolarità nelle dotazioni antincendio. Come comunicato dalla Federazione Ciclistica Italiana, entro una settimana partirà il rifacimento della copertura esterna e il costo totale dell’intervento sarà di un ...

Avviati i Lavori all’Olimpico per UEFA Euro 2020 : Calcio e Finanza scrive dell’incontro tenutosi oggi a Roma presso la Figc tra il presidente Gabriele Gravina e il presidente e amministratore delegato di Sport e Salute Spa Rocco Sabelli. Tra gli argomenti discussi anche quello relativo allo Stadio Olimpico. L’impianto romano ospiterà quattro gare di UEFA Euro 2020, tra cui la gara di inaugurazione. Sabelli ha informato il presidente della Figc dell’avvio dei lavori di ...

Fiducia a Di Maio - fino alle 20 la votazione online : "Basta falsità - Di Battista e Fico per me sono fratelli" | E Dibba ribatte a Salvini : "Lavori e non pensi a me" : Agli iscritti della piattaforma Rousseau il compito di decidere se confermare la Fiducia al capo politico del Movimento.

Ragusa - completati i Lavori Sp 82 Mortilla Serravalle : completati i lavori nella s.p. 82 Mortilla-Serravalle che consente di raggiungere velocemente dalla s.p. 7 Comiso-Chiaramonte

Formula 1 – Ferrari - stagione finita? Binotto ammette : “Mondiale? Tanti punti da recuperare. Lavoriamo già alla macchina 2020” : Ferrari costretta ad inseguire la Mercedes già dalle prime gare del Mondiale: il team principal Mattia Binotto non nasconde le difficoltà della rossa e parla già della stagione 2020 I test invernali avevano regalato Tanti sorrisi in quel di Maranello: la Ferrari 2019 sembrava una macchina in grado di dare grande filo da torcere alle Mercedes e magari proprio questo si sarebbe rivelato l’anno buono per spezzarne il dominio. Le prime 5 gare ...

Lavori contro il rischio inondazioni all’aeroporto di Peretola : E’ stato dato il via presso l’aeroporto Amerigo Vespucci di Peretola ai Lavori di realizzazione delle casse di laminazione che