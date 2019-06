L’attrice ha detto sì! Matrimonio da sogno con oltre 200 invitati e tanti vip

Julianna Margulies ha detto no a The Good Fight per una questione di soldi : L’attrice vuota il sacco contro la CBS : Julianna Margulies non vuole più proteggere la CBS e in una nuova intervista rilasciata ad EW Radio, ha vuotato il sacco sul suo rapporto con la rete e, soprattutto, sul suo no a The Good Fight. La regina indiscussa e amata protagonista di The Good Wife è colei che ha permesso il successo della serie "madre" e, indirettamente, anche del suo spin off ed ecco perché in molti avrebbero voluto vederla almeno come guest star nella nuova serie ma lei ...