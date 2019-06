L’attacco di Salvini alla reporter di Sky Tg24 dice molto del giornalismo italiano

wired

(Di lunedì 17 giugno 2019) (foto: Simona Granati – Corbis/Corbis via Getty Images) Lo scorso weekend è successo qualcosa a cui il ministro dell’Interno Matteonon è abituato. Circondato da microfoni e telecamere per un colloquio con i giornalisti a proposito della questione migranti, non ha potuto fare il solito monologo senza contraddittorio davanti a una schiera di figure passive: Monica Napoli, giornalista di Sky, gli ha infatti posto una serie di domande informate dopo che il ministro ha, a torto, affermato che la la nave Sea Watch 3 – che si trova al largo di Lampedusa con una quarantina di migranti – aveva chiesto di approdare in Libia. La giornalista ha evidenziato che la nave non ha mai fatto tale richiesta: ha semplicemente comunicato la sua posizione alle autorità libiche come vuole la prassi. Inoltre, ha chiesto al leader del Carroccio come mai definisce la Libia un “porto sicuro” ...

