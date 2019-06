L’app UEFA tv offre gratuitamente il meglio del calcio europeo

tuttoandroid

(Di lunedì 17 giugno 2019).tv è un servizio di streaming gratuito dedicato al mondo dele in modo specifico alle competizionicome la Champions League, l'Europa League e la Nations League. L'app include contenuti in diretta e non come i dietro le quinte, gli approfondimenti e le interviste che abbracciano anche i campionati giovanili, femminili e futsal. L'articolo L’app.tvildelproviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : L’app -