La zavorra Usa su Huawei Stima crollo del fatturato | giù del 40% le vendite estere di

(Di lunedì 17 giugno 2019) Un forte calo dele undelledi smartphone. È il conto sul tavolo didel bando Usa. L’azienda cinese dimagrirà di quasi il 30% in termini di ricavi rispetto ai 105 miliardi di dollari del 2018 e di quasi il 25% sulle previsioni annunciate a febbraio di 125 miliardi per il 2019.Le stime di Ren Zhengfei, fondatore e Ceo del colosso cinese delle telecomunicazioni che conta un ammanco di 30 miliardi di dollari in termini diper i prossimi due anni, confermano la perdita per la compagnia che, ha spiegato, sarà costretta a “ridurre la produzione”, garantendo però che “la mossa americana non ci fermerà”. Zhengfei si dice stupito dalla determinazione degli States, convinto però “che entrambe le parti soffriranno per la situazione e nessuno alla fine ...

