La Vacanza Perfetta | Francesco Facchinetti debutta sul Nove

(Di lunedì 17 giugno 2019)ti aiuta a scegliere La. L’ex djsulcon la prima sfida televisiva dedicata alle vacanze, in onda dal 18 giugno ogni martedì alle 21:25. Tre proprietari di location cercheranno di convincere una coppia di vacanzieri a trascorrere la propria ‘’ da loro. In ogni episodio de La, i futuri vacanzieri, dopo aver raccontato le loro esigenze, visiteranno le tre diverse proposte e assegneranno 2 voti ciascuno: uno per la location (stile, pulizia e comfort), uno per le attività presenti e connesse alla proprietà (ristoranti, musei, spiagge, locali). Prima di scegliere definitivamente la loro location preferita, verranno tentati da un’offerta last minute da parte di ognuno dei proprietari. Quale proposta si aggiudicherà il premio in palio e vincerà la puntata? Il programma, tratto da ...

