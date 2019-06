La vacanza perfetta con Francesco Facchinetti su NOVE in viaggio per l’Italia

dituttounpop

(Di lunedì 17 giugno 2019) Suva in giro in cerca de Ladal 18 giugno in tv e su DPlay in streamingDopo un anno di lavoro, di fatica e di sudore, finalmente è il momento delle vacanze! E visto che è meglio non sbagliare, entra in gioco, che aiuterà una coppia di vacanzieri a trovare “La”.Nel prima sfida televisiva dedicata alle vacanze, in onda dal 18 giugno ogni martedì alle 21:25 sule disponibile su DPLAY, tre proprietari di location cercheranno di convincere una coppia di vacanzieri a trascorrere la propria ‘’ da loro.In ogni episodio, i futuri vacanzieri, dopo aver raccontato le loro esigenze, visiteranno le tre diverse proposte e assegneranno 2 voti ciascuno: uno per la location (stile, pulizia e comfort), uno per le attività presenti e connesse alla proprietà (ristoranti, musei, spiagge, locali). Prima ...

TV_Italiana : Dopo aver giudicato ristoranti, hotel, case e il cibo italiano all'estero, ora si votano anche i pacchetti vacanza… - InoGiuseppe : Una nuova avventura per Francesco Facchinetti: troverà finalmente la sua dimensione? - Teleblogmag : Una nuova avventura per Francesco Facchinetti: troverà finalmente la sua dimensione? -