La Roma risponde a Totti | «Percezione dei fatti fantasiosa e lontana dalla realtà»

Salvini : "Mostri - non gabbiani a Roma". M5S risponde : Roma, 12 giu. (AdnKronos) - "Ma Salvini perché una volta tanto che sta al Ministero invece di mettersi alla scrivania sta sul tetto a guardare i gabbiani? Mi dispiace molto per i poveri gabbiani abituati a stare sul tetto di un Ministero sempre vuoto, spaventati da questa improvvisa presenza". Così

La guerra tra correnti alla procura di Roma costringe la politica a rispondere a quattro domande urgenti : Chissà se le vicende che interessano quale indagato l’ex presidente dell’Anm Luca Palamara non persuadano con maggiore decisione gran parte della corporazione alla necessità di modifiche di sistema. Vi è una insoddisfazione diffusa fra i magistrati dei meccanismi di attribuzione dei posti direttivi,

Sassuolo - De Zerbi si arrabbia : “Scansarsi contro la Roma?” - il tecnico risponde così… : Nessun regalo. Nonostante non abbia ormai più nulla da chiedere al campionato, il Sassuolo non ha intenzione di lasciar strada facile alla Roma, squadra che ospiterà domani sera al Mapei Stadium e a cui servono punti per l’Europa. E’ il tecnico dei neroverdi, Roberto De Zerbi, ad affermarlo nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia. Ecco le sue parole: “Purtroppo la stagione di Sensi è finita, speriamo che ...

Roma-Juve - Allegri conferenza stampa : “Rinnovo? Non posso rispondere” : Allegri conferenza stampa – Enorme attesa per la conferenza stampa di Massimiliano Allegri che precede la sfida con la Roma. Non tanto per i temi legati al match dell’Olimpico, quanto più per le esternazioni del tecnico livornese sul futuro, in merito alle ultime indiscrezioni diffuse negli ultimi giorni. Tanti i nomi dei suoi possibili successori e molti […] More

Stadio Roma - Frongia risponde a Pallotta : 'Nessun appuntamento fissato. L'iter procede' : Dì la tua 0 Dì la tua 0 L'assessore allo Sport del comune di Roma Daniele Frongia , intercettato in Campidoglio da Radio Radio , ha parlato di Stadio della Roma a margine della presentazione del 10° Memorial Franco Favretto, in programma ai ...

Zaniolo spaventa la Roma : “io alla Juve?” - il calciatore risponde così : La Roma è concentrata sull’ultima parte di stagione, l’obiettivo Champions League sembra allontanarsi dopo il pareggio contro il Genoa. Ma si pensa anche al futuro con la prima situazione da risolvere che sarà quella dell’allenatore, proprio nella giornata di oggi è arrivata la chiusura da parte di Antonio Conte. Ma a tenere banco è anche la questione calciomercato, nel dettaglio nelle ultime ore stanno circolando voci ...

Genoa-Roma 1-1 - Romero risponde a El Shaarawy. Giallorossi lontani dalla Champions : GENOVA - Al termine di un'infinita girandola di emozioni, Genoa e Roma pareggiano 1-1, un risultato che, alla fine, non accontenta nessuna delle due. Né il Genoa che recrimina per un rigore fallito al ...

Serie A - Genoa-Roma 1-1 : Romero risponde ad El Shaarawy : La Roma frena la corsa Champions, dopo un finale pazzesco a Marassi . I giallorossi sembravano aver trovato il colpo da tre punti con El Shaarawy all'82', sempre più capocannoniere della squadra a ...

VIDEO Genoa-Roma 1-1 : Highlights - gol e sintesi. Romero risponde ad El Shaarawy : La Roma si fa riprendere al 90′ in casa del Genoa nel posticipo delle ore 18.00 della 35ma giornata della Serie A di calcio: finisce 1-1 dopo il vantaggio giallorosso siglato al minuto 82 da El Shaarawy. I padroni di casa in pieno recupero buttano via due punti di platino col rigore sbagliato da Sanabria. Highlights Genoa-Roma 1-1 IL GOL DEL VANTAGGIO DI EL Shaarawy ?????? ???????? : ???? 0 × 1 ???? .. ???????? .. ...

Inter - Skriniar risponde a Tardelli : 'Con la Roma nel primo tempo abbiamo avuto occasioni' : Il big match della trentatreesima giornata del campionato è stato sicuramente quello andato in scena allo stadio Meazza sabato sera che ha messo di fronte Inter e Roma. Sfida conclusa sul risultato di 1-1, con le reti messe a segno nel primo tempo da El Shaarawy e nella ripresa da Ivan Perisic. Gara equilibrata e punto che va bene ad entrambe le squadre. I nerazzurri, infatti, salgono a sessantuno punti e restano a più cinque sul Milan e con sei ...

Calcio : Perisic risponde a Icardi - Inter-Roma finisce 1-1 : Non vanno oltre l'1-1 Inter e Roma nel posticipo in chiave Champions della trentatreesima giornata di Serie A. Spalletti e Ranieri si dividono

Highlights Inter-Roma 1-1 - VIDEO e sintesi. Perisic risponde alla prodezza di El Shaarawy : Lo scontro diretto tra Inter e Roma per la corsa alla Champions League finisce in parità sul punteggio di 1-1: ad El Shaarawy risponde Perisic e così l’Inter mantiene il terzo posto tendndo a distanza il Milan ed i giallorossi restano in scia ai rossoneri, dai quali hanno un solo punto di ritardo. Highlights Inter-Roma 1-1 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

Serie A - Inter-Roma 1-1 : Perisic risponde a El Shaarawy : Finisce pari, come all'andata. Roma e Inter si prendono un punto a testa nella corsa Champions . Spalletti fallisce il match point, ma tiene a distanza il Milan e la stessa Roma, che in caso di ...

Volata-Champions al rallenty - pareggio tra Inter e Roma : Perisic risponde a Elsha : E' una volata Champions che va al rallentatore. Inter e Roma potevano lanciare un segnale importante ma finiscono per annullarsi a vicenda e fanno un favore soprattutto a Milan, che resta al quarto posto nonostante il pareggio di Parma, e alla Lazio, che rimane comunque in corsa nonostante il clamor