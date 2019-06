La Rocchini contro la Mennoia | ' Mi ha bloccato su IG e non ci invita mai a U&D'

Blastingnews

(Di lunedì 17 giugno 2019) Negli ultimi giorni non si fa altro che parlare della relazione tra Alessio Campoli e Angela Nasti, due protagonisti dell'ultima stagione di Uomini e Donne: la coppia era uscita da poco dal programma. Trascorsi poco più di 10 giorni, però, i due hanno già annunciato di essersi lasciati, lasciando i fan del programma decisamente sorpresi. In molti hanno accusato la tronista di aver voluto fare solo business e di non essere mai stata interessata a nessuno dei suoi corteggiatori. Sono intervenuti sulla vicenda anche alcuni ex volti noti di U&D, come Eleonora. La ragazza si è scagliatal'autrice del programma, Raffaella. Ladichiara: 'Raffaele nonmai me e Oscar in puntata' Parecchi mesi fa, Raffaellaed Eleonoraavevano avuto un disguido via social, in seguito al quale l'autrice aveval'ex corteggiatrice su Instagram. ...

zazoomblog : Uomini e Donne Eleonora Rocchini contro la produzione: Invitano tutti mai me ed Oscar - #Uomini #Donne #Eleonora… - shesbenni98 : RT @Iperborea_: Eleonora Rocchini contro Raffaella Mennoia che si è legata al dito il rifiuto di lei e Oscar di partecipare ai giochini tra… - cookiessg : RT @Iperborea_: Eleonora Rocchini contro Raffaella Mennoia che si è legata al dito il rifiuto di lei e Oscar di partecipare ai giochini tra… -