La rivoluzione della Cedu sull' ergastolo ostativo era già nella nostra

Sarri nuovo allenatore della Juventus - la protesta arriva dai social : chiude il gruppo “Sarrismo – Gioia e rivoluzione” : Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus, la protesta dei tifosi del Napoli parte dai social: chiusa il gruppo ‘Sarrismo – Gioia e Rivoluzione’ La notizia era nell’aria da diverso tempo, ma i tifosi del Napoli aveva sperato fino all’ultimo in un inaspettato, quanto dolce, dietrofront… che non è arrivato. Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus. Inutile dire con quanta delusione ...

Guardiani della rivoluzione iraniana in un video accanto alla petroliera danneggiata : In un video fatto circolare dal Pentagono, annunciato ieri dall’amministrazione Usa, si vede quella che viene descritta come una imbarcazione con dei Guardiani della rivoluzione iraniani (Pasdaran), intenti a rimuovere quella che appare essere una mina magnetica inesplosa dal fianco della petroliera giapponese, la Kokuka Courageous, danneggiata probabilmente da un’altra mina, ieri nel Golfo di Oman. Le immagini in bianco e nero ...

Raiuno - il palinsesto sovranista dei sogni : manca solo Massimo Giletti - i nomi della rivoluzione d'autunno : La Raiuno diventa sovranista e confezione ad hoc il palinsesto per autunno-inverno prossimi. A mancare all'appello però è Massimo Giletti. Il conduttore non ha ancora fatto sapere i suoi "spostamenti", ma varie indiscrezioni rivelano che resterà in casa La7. Intanto Viale Mazzini si aggiudica tre pe

Siamo agli ultimi conati della rivoluzione sarrista. Per fortuna - De Laurentiis non tradisce : I titoli di coda del Comandante Ah, che sollievo. Finalmente la telenovela sul Comandante degradato sul campo a ragioniere piccolo piccolo, finalmente è arrivata all’ultima puntata. È questione ormai di ore e sapremo che fine farà. Che vada alla Juventus è certo, a meno di clamorosi colpi di scena. Azzardo che a questo punto diventa persino secondario l’approdo juventino perché si è già consumato il divorzio sentimentale con la città tradita, ...

Fico e il "peso" della CameraPerché non torna alla rivoluzione? : Il disagio. Non possiamo dire che il Presidente della Camera sarà ricordato per veemenza politica e simpatia umana, anzi, da quando ha accettato come un peso la terza carica istituzionale della Repubblica, ci ha ricordato quanto consideri inadeguato il governo che la sua parte politica ha determinato. Segui su affaritaliani.it

Nasce il nuovo sito di Sportitalia - in attesa della rivoluzione SI Smart : Prima grande novità in casa Sportitalia, in attesa della rivoluzione di luglio con la nascita di SI Smart, la svolta che moltiplicherà per quattro l’offerta dell’emittente in chiaro e gratuita sul digitale terrestre. Da oggi è online il nuovo sito www.Sportitalia.com con un restyling che presenta agli appassionati più funzioni, più contenuti e una rinnovata interfaccia...

Così Fiorello muove i primi passi della rivoluzione : Attualità Giancarlo Magalli a Simona Ventura: “Quella era raccomandata e a guardarla si vedeva” di F. Q. “Il web è destinato a stracciare la televisione. La lascerà lì, stramazzare al suolo, senza prestarle soccorso, agonizzante, poi morta stecchita”. È stato detto decine di volte, quasi una profezia. E invece, almeno ...

Volkswagen ID.3 - l'elettrica della rivoluzione si può già ordinare : Il momento è arrivato. La prima Volkswagen della nuova era, quella della rivoluzione elettrica, è pronta ad arrivare sul mercato. Annunciata come prototipo nell'autunno 2016 e facente parte di un imponente piano industriale, la ID. è finalmente pronta e nel frattempo ha guadagnato una nome più articolato. La denominazione ufficiale infatti è ID.3, un numero che indica la possibilità di estendere la gamma sia verso l'alto che verso il basso, come ...

Mercato Juventus - Pjanic ago della bilancia : rivoluzione in attacco : Mercato Juventus- Secondo quanto trapelato nelle ultime ore, il PSG e il Real Madrid sarebbe pronti a piombare con forte decisione su Miralem Pjanic. Il centrocampista bianconero potrebbe esser sacrificato in caso di un’offerta irrinunciabile da circa 80 milioni di euro. La Juventus, dal canto suo, continua a guardarsi intorno, non è escluso che Paratici […] L'articolo Mercato Juventus, Pjanic ago della bilancia: rivoluzione in ...

Margaret Thatcher - l’immortale rivoluzione della “Lady di Ferro” : Quarant’anni fa, varcava le soglie di Downing Street, scrivendo un pezzo di storia della Gran Bretagna. Elegante, ma soprattutto intransigente, Margaret Thatcher, per circa dodici anni è stata una delle protagoniste della politica mondiale in qualità di primo ministro. Un periodo che va dal 1979 al 1990, da Jimmy Carter a George Bush senior, passando per Ronald Reagan. Il periodo più lungo, tutt’ora, per un primo ministro britannico, che va da ...

Amici - continua la rivoluzione della Bertè : potrebbe ripetersi la sfida Valentina-Mameli : Loredana Bertè continua la sua rivoluzione all'interno di "Amici 18". Dopo le due proposte avanzate nelle scorse settimane e in parte accettate dalla produzione, puntualmente al termine della quinta puntata è arrivata una nuova idea della giudice speciale. Quest'ultima, infatti, non ha gradito l'eliminazione della ballerina Valentina alla conclusione della sfida finale con Mameli, poiché secondo lei la danzatrice della squadra blu è più ...

Juve - un punto di svolta prima della rivoluzione : Invece ha finito per stringere le dita della mano facendo il segno della paura in mondo visione. Se vince sempre, d'altronde, fai più fatica del dovuto ad accettare la sconfitta. Quindi nella Juve ...