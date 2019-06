huffingtonpost

(Di lunedì 17 giugno 2019) Un estremista di destra con precedenti di violenza e, soprattutto, stretti rapporti con le realtà più pericolose del neonazismo, compreso il gruppo “Combat 18”, che si ispira sin dal nome alla figura di Adolf Hitler: sui media tedeschi si moltiplicano i dettagli sulla vita, sul passato e sulle attività vietate di Stephan E.,l’uomo di 45 anni arrestato sabato con l’accusa di essere l’assassino di Walter Luebcke, ilpro-della Cdu ucciso due settimane fa a casa sua con un colpo di rivoltella alla testa.In pratica, sembra prendere corpo la paura peggiore: che il delitto sia di matrice politica, legato alla prese di posizioni di Luebcke in difesa dei, per le quali era stato oggetto di insulti e minacce di morte in vita, e di una nuova ondata di offese sinanche dopo la morte, in. Ed è per questo - per ...

ClaudioZavatti1 : RT @HuffPostItalia: La rete neonazista dietro l'omicidio del politico Cdu pro-migranti - lubenasich : RT @HuffPostItalia: La rete neonazista dietro l'omicidio del politico Cdu pro-migranti -