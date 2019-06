La Regina Elisabetta snobba il battesimo di Baby Sussex

Buon compleanno principe Filippo! I 98 anni del marito della Regina Elisabetta : la storia - i tradimenti e le gaffe : Pioggia di auguri via web da tutti i componenti della famiglia reale per il principe Filippo, consorte della Regina Elisabetta, che ieri ha compiuto 98 anni, avvicinandosi di un altro passo al secolo di vita. “Auguri a Sua Altezza Reale il Duca di Edimburgo per un felice 98esimo compleanno oggi!”, si legge sul profilo di Buckingham Palace. Mentre felicitazioni arrivano anche da Clarence House, residenza del principe Carlo, erede al ...

Trooping the Colour - il compleanno della Regina Elisabetta : c'era anche Meghan Markle : Dopo quattro settimane dalla venuta al mondo del piccolo Archie, Meghan Markle si è mostrata in pubblico per prendere parte alla nota parata Trooping the Colour 2019, che tutti gli anni festeggia gli anni della Regina Elisabetta II d'Inghilterra. La duchessa di Sussex ha sfoggiato un elegantissimo vestito Givenchy color blu notte, firmato da Clare Waight Keller (la medesima designer che a maggio dello scorso anno aveva realizzato l'abito per il ...

Dieta Regina Elisabetta o dieta della longevità : ecco cosa si mangia : La dieta della Regina Elisabetta o dieta della longevità così come è stata definita da alcuni proprio per l’età longeva della Regina, 93 anni.

La Regina Elisabetta alla parata per il compleanno - e c’è Meghan : Meghan Markle è riaparssa oggi in pubblico raggiante in occasione di Trooping the Colour, la tradizionale parata che si tiene a Londra per festeggiare il genetliaco dell'augusta sovrana, la regina Elisabella II. La Duchessa di Sussex non si era più vista dalla nascita del piccolo Archi, per la precisione da due giorni dopo il parto, quando aveva presentato al mondo il neonato insieme al padre, il principe Harry. Oltre a Meghan all'evento ...

Melania Trump in bianco e blu per l'incontro con la Regina Elisabetta II : Melania Trump sceglie Dolce e Gabbana per il suo arrivo a Buckingham Palace. La first lady degli Stati Uniti indossa un abito in crepe bianco con dettagli blu navy. Il cappello è in tinta - bianco e ...

Il Presidente Trump e la Regina Elisabetta durante la cena a Buckingham Palace - : Fonte foto: Getty imagesIl Presidente Trump e la Regina Elisabetta durante la cena a Buckingham Palace 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Continua la visita istituzionale del Presidente Trump a Londra

Trump a Londra attacca Khan : «Perdente». Insolita stretta di mano con la Regina Elisabetta : Tappeto rosso ma anche polemiche al veleno sullo sfondo della visita di Stato iniziata oggi nel Regno Unito da Donald Trump. In particolare con il sindaco laburista di Londra, Sadiq Khan, con cui il...

Trump a Londra : incontro con la Regina Elisabetta. Critiche alla Cnn e al sindaco di Londra : «Un perdente» : Appena sceso dall’aereo, il presidente Usa ha attaccato Sadiq Kahn, che aveva criticato lo sfarzo tributato alla sua visita. «Mi ricorda il sindaco di NY»

La Regina Elisabetta frantuma il protocollo alle nozze : "La sicurezza era stupita" - il gesto con la suddita : Anche la Regina Elisabetta, contrariamente all'apparenza, è umana. Capita anche a lei di infrangere il protocollo proprio come alla ribelle Meghan Markle. Come si legge su Vanity Fair, al garden party di Buckingham Palace, la sovrana si è soffermata con un’invitata che le aveva portato un mazzo di f

Spinge la Regina a rompere il protocollo - la dama di compagnia di Elisabetta la rimprovera : Non solo Meghan e Kate, a quanto pare anche la regina trova obsolete alcune formule previste dal protocollo reale e ha dunque deciso di infrangerle. È accaduto in occasione del garden party organizzato a Buckingham Palace - un evento annuale con centinaia di ospiti - e la scena è stata immortalata e diffusa sui social.Laura-Ann, tra gli invitati all’evento, ha accompagnato sua madre alla festa.Armata di macchina ...

