La pessima idea alla base della nuova serie di Gaten Matarazzo di Stranger Things per

(Di lunedì 17 giugno 2019) Mentre si attende il debuttoterza stagionecult dei fratelli Duffer, arriva la notizia di unadidiper Netflix: la baby star, attore e musicista noto ai più per il ruolo di Dustin nel thriller ambientato tra Hawkins e il Sottosopra, farà da produttore esecutivo per la piattaforma di streaming in uno spettacolo dal titolo Prank Encounters, la cuidi fondo, però, lascia decisamente perplessi.Netflix ha annunciato che produrrà e distribuirà lain otto parti già in lavorazione, il cui debutto è previsto entro la fine di quest'anno, descrivendola come "uno scherzo da candid camera in cui due sconosciuti pensano che sia il loro primo giorno in un nuovo lavoro". Lo show seguirà quindi due persone che credono di aver ottenuto un impiego, ma sperimenteranno unadi ostacoli: "Tutto sembra normale finché i loro ...

