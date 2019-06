agi

(Di lunedì 17 giugno 2019) Ora che è entrato ufficialmente nella Treccani come neologismo, il sostantivo '' è diventato termine popolare (e discusso). Ma prima ancora dell'enciclopedia italiana, molto prima, c'è chi aveva usato questo termine per intitolare una pagina social dedicata a Maurizio Sarri, neoallenatore della Juve, che nel giro di alcuni anni ha raggiunto i 90 mila 'like'. Si chiama '- Gioia e Rivoluzione' ed è una pagina Facebook che tre ragazzi tifosi del Napoli hanno realizzato nel 2016. E non si può escludere che il copyright del neologismo spetti proprio a questa pagina. "L'idea - racconta all'Agi Gianmarco Volpe, uno dei tre ideatori fino ad oggi rimasti anonimi (gli altri due sono Fabio Piscopo e Claudio Starita) della pagina - nasce in occasione della cessione di Higuain alla Juventus. Il segnale che volevamo dare era che il centro di ...

contribuenti : La parola 'sarrismo' spiegata da chi se l'è inventata - cifra73 : RT @Chiariello_CS: La parola fine secondo me me l’ha data un tifoso con una folgorante definizione. La Treccani ha coniato il neologismo SA… - blogLinkes : La parola 'sarrismo' spiegata da chi se l'è inventata -