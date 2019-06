La Gdf porta a bordo il divieto di sbarco

ilgiornale

(Di lunedì 17 giugno 2019) Valentina Raffa La nave è a 15 miglia da Lampedusa. Linea dura del governo: è braccio di ferro Sea Watch 3 resta sul limite delle acque italiane davanti a Lampedusa in attesa dell'autorizzazione allo. Sa che questo non verrà dall'Italia facilmente, ma la nave della Ong tedesca, che ha sfidato ancora una volta il Viminalendosi in zona Sar libica e raccogliendo in mare i passeggeri di un barcone, ci riprova. Del resto c'è già riuscita in passato, anche se adesso le cose sembrano cambiate. Regge la linea dura di Salvini, che qualche giorno fa ha firmato il decreto didi ingresso, transito e sosta alla nave, come previsto dal decreto Sicurezza bis, ottenendo anche il consenso dei ministri dei Trasporti e della Difesa, Danilo Toninelli ed Elisabetta Trenta. Il decreto è stato notificato alla comandante della nave dalla Guardia di finanza nella notte tra ...

37Boogie : @GDF CHIUSO FUORI DI CASA HO PARLATO CON IL MIO PRESUNTO PADRE BETTIO RENZO E DICE CHE GLI AVEVO DATO UNA CHIAVE DE… - Carmen70886340 : @GianricoCarof Non c'è non porta voti, magari gli indagati fossero stranieri, clandestini o islamici, allora avrebb… -