La Festa della Musica 2019 di Brescia

Rissa alla Festa di compleanno : marito scopre il tradimento della moglie con il consuocero : festa di compleanno con (brutta) sorpresa: il festeggiato scopre che la moglie lo tradisce con il consuocero e scoppia la Rissa al ristorante. I fatti risalgono a domenica scorsa, quando un...

Toronto Raptors campioni NBA! Jurassic Park esplode di gioia : al suono della sirena scatta la Festa dei tifosi [VIDEO] : I Toronto Raptors vincono il primo titolo NBA della loro storia: i tifosi canadesi riunitisi fuori dalla Scotiabank Arena, nella piazza soprannominata ‘Jurassic Park’, impazziscono dalla gioia Finisce 110 a 114, Oracle Arena ammutolita, fanno festa solo i Raptors! La franchigia canadese ha vinto il primo anello NBA della sua storia, ponendo fine alla dinastia dei Golden State Warriors, probabilmente la squadra più forte mai ...

Il cuncursu ha chiuso a Chiaramonte la Festa della Madonna delle Grazie : A Chiaramonte Gulfi con il tradizionale “cuncursu”, si sono chiusi i solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima delle Grazie

Inter - il sindaco Sala sulla Festa della Curva nerazzurra : “Se il Viminale si prende la gestione dell’evento - concediamo lo spazio” : Il sindaco di Milano Giuseppe Sala Interviene su Facebook in merito alla questione della festa per i 50 anni della Curva Nord dell’Inter: “Prendiamo atto che, relativamente alla festa per i 50 anni della Curva Nord dell’Inter ai Giardini Montanelli, il Ministro Salvini dice ‘Garantisco io’. Le nostre perplessità nascevano dalle prescrizioni della Pubblica Sicurezza rispetto alla chiusura parziale e al presidio ...

Calcio - Europei Under21 2019 : la formula della maniFestazione. Il regolamento e cosa succede in caso di arrivo a pari punti : Stanno per cominciare gli Europei Under 21 di Calcio, per l’edizione 2019 che si terrà in Italia e nella Repubblica di San Marino. Dodici squadre vi prenderanno parte, suddivise in tre gironi da quattro ciascuna, per una prima fase che durerà dal 16 al 24 giugno. Questi, in particolare, sono i raggruppamenti: GIRONE A: Italia, Spagna, Polonia, Belgio GIRONE B: Germania, Danimarca, Serbia, Polonia GIRONE C: Inghilterra, Francia, Romania, ...

Il 21 giugno è Festa della Musica a Modica : Il 21 giugno negli spazi del laboratorio artistico polivalente “Matt’officina” è in programma la "Festa della Musica 2019". Numerosi gli eventi

Festa delle Fragole 2019 : gusto - tradizione e divertimento per celebrare le delizie della Val Martello : Come da tradizione dal 29 al 30 giugno 2019, in Val Venosta e nello specifico nella Val Martello, si svolgerà la 20° Festa delle Fragole altoatesine. Ogni anno, l’ultimo week-end di giugno, ha luogo una Festa che attira numerosi visitatori e buongustai per celebrare l’inizio della raccolta delle delizie della Val Martello: le Fragole. Un’occasione unica per degustare e acquistare il prelibato frutto simbolo della Val Martello. Chiamata anche ...

Hong Kong - maniFestanti sfondano cordone della polizia ed entrano nel Parlamento : la risposta col lancio di lacrimogeni : Da giorni a Hong Kong i cittadini sono scesi in strada in segno di protesta contro la legge, controversa, sulle estradizioni in Cina che l’assemblea legislativa avrebbe dovuto cominciare a esaminare oggi. Mentre le prime dimostrazioni si sono svolte senza incidenti, questo pomeriggio (ora locale) i manifestanti hanno tentato di avvicinarsi alla sede del Consiglio legislativo. Nel video, il momento in cui riescono a forzare un cordone di ...

Modica. Festa della Musica 2019 - all’ex mattatoio “maratona” di note per dare il benvenuto all’estate : Modica (RG) – Musica, concerti, performance, teatro danza e arte. Tutto questo e molto altro offrirà la Festa della Musica

Festa della Musica 2019 - all’ex mattatoio “maratona” di note per dare il benvenuto all’estate : Modica (RG) – Musica, concerti, performance, teatro danza e arte. Tutto questo e molto altro offrirà la Festa della Musica

Rovigo dà il benvenuto all'estate con la Festa della 'Fabbrica dello Zucchero' : La Fabbrica dello Zucchero, la start up culturale di Rovigo che punta a innescare nuclei d'iniziativa creativa per un diverso modo di abitare lo spazio urbano, organizza la prossima domenica 16 giugno una festa di benvenuto all'estate che si svolgerà al Censer e che è intitolata Fuori Fabbrica. Notoriamente un tempo nell'attuale sede del Censer si trovava un grande zuccherificio e oggi essere e, soprattutto, sentirsi "fuori fabbrica" significa ...

L’Istantanea – Le ambulanze che fanno Festa - il segno della vergogna del Sud : Il corteo di ambulanze che a sirene spiegate aprono il varco ai festeggiamenti in onore di Franco Alfieri, noto come il re delle “fritture”, a sindaco di Paestum fanno certo vergognare ma danno la cifra, dura e cruda, di quale sia il livello civile e culturale di tanta parte del Mezzogiorno. L’offesa che i meridionali, in questo caso i cittadini di Paestum, rendono alla civiltà di cui sono culla è senza pari. E i templi – di cui dovrebbero ...

Venezia - passa una crociera Msc : sospesa la Festa della Vogalonga nel bacino di San Marco : Un'ordinanza vietava i motori nei canali per la tradizionale ricorrenza delle barche a remi. E solo domenica 2 giugno c'era stato un incidente tra una grande nave e un battello