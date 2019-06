ilnapolista

(Di lunedì 17 giugno 2019) Sta storia he laruba ha rotto i hoglioni Un 3-3 interno con lanon è l’esordio che tutti attendevano. Cosa non ha funzionato,? “A me sta storia he laruba ha veramente rotto i hoglioni. Il perhorso e il blasone di questa società parla da sé. Qui si respira la gloria già nei cessi dello spogliatoio. Non si vince per haso o per l’aiuto di qualhe divinità se dietro non c’è un hlub forte he sa programmare home fa lantus da decenni. He hazzo c’entrano i 3 rihori di oggi? Ma he domanda è? La partita era in nostro pieno hontrollo e i gol subiti sono solo frutto di una manhanza di allenamento sulla linea difensiva e sui movimenti he io prediliho. Bonucci nelle diahonali deve seguire meglio Ruhani he ha più esperienza di lui nel mio gioho. Deve migliorare, home devono migliorare tutti. Se avessi poi un regista più funzionale sarebbe tutto più facile e non avrei ...

