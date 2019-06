La città fantasma di Pripyat a 30 anni dal disastro di Chernobyl

wired

(Di lunedì 17 giugno 2019) La costruzione delladiiniziò il 4 febbraio 1970 per ospitare i lavoratori e i costruttori della limitrofa centrale nucleare di Čhernobyl. Questo luogo oggi è completamente disabitato: l’insediamento urbano è rimasto come fu lasciato dagli abitanti, a cui fu detto che sarebbero stati evacuati per un massimo di tre settimane a causa di un incidente avvenuto alla centrale. Solo due volte all’anno, nell’versario della tragedia e nella ricorrenza del primo maggio, quelle famiglie possono tornare a visitare i luoghi in cui hanno vissuto.negliè diventata una specie di paradiso per gli animali selvatici, che non avendo più contatti con l’uomo, possono circolare liberamente e occupare strutture e abitazioni. I livelli di radiazione si aggirano tra i 15 e i 300 microroentgen, senza superare la dose letale di oltre 300. Tra i luoghi più ...

