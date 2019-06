Juventus | Maurizio Sarri potrebbe essere presentato mercoledì 19 o giovedì 20 giugno

Blastingnews

(Di lunedì 17 giugno 2019) Dunqueè il nuovo allenatore della. L'ex tecnico del Chelsea, liberatosi dai Blues soltanto nei giorni scorsi dopo un lungo braccio di ferro, ha firmato un contratto triennale da quasi 7 milioni di euro a stagione. Già in settimana ladovrebbe presentare il suo nuovo allenatore che ha preso il posto di Massimiliano Allegri. Intanto la società bianconera sta ancora decidendo, insieme al tecnico toscano, come sarà composto lo staff tecnico.nuovo tecnico dellaIn una domenica pomeriggio di metà, poco prima delle 16, laha finalmente sciolto i dubbi sulla sua panchina, per quella che è stata un'autentica telenovela durata quasi un mese. Da quando, quel 17 maggio, il club bianconero aveva deciso di separarsi da Max Allegri. Erano circolate svariate ipotesi sulla sostituzione del tecnico livornese: Simone Inzaghi, ...

juventusfc : UFFICIALE | Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus ?? - juventusfcen : OFFICIAL | Maurizio Sarri is the new Juventus coach. #WelcomeSarri ?? - FabrizioRomano : OFFICIAL: Maurizio Sarri is new Juventus manager! ???? #CFC #Chelsea #Juve #Sarri -