Juventus | la rivoluzione di Maurizio Sarri | cosa ha chiesto al ds Paratici e quanto

Sarri Juventus - rivoluzione tra i pali - potrebbe arrivare un nome a sorpresa : Sarri Juventus – Comincia ufficialmente l’era Maurizio Sarri. I bianconeri vivranno una vera e propria rivoluzione, che ovviamente si ripercuoterà anche sul prossimo calciomercato. Secondo quanto circola in ambienti ben informati, in casa Juventus si lavora alacremente per migliorare la rosa secondo le direttive del nuovo tecnico. Sarri Juventus, non è da escludere un clamoroso […] More

Sarri nuovo allenatore della Juventus - la protesta arriva dai social : chiude il gruppo “Sarrismo – Gioia e Rivoluzione” : Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus, la protesta dei tifosi del Napoli parte dai social: chiusa il gruppo ‘Sarrismo – Gioia e Rivoluzione’ La notizia era nell’aria da diverso tempo, ma i tifosi del Napoli aveva sperato fino all’ultimo in un inaspettato, quanto dolce, dietrofront… che non è arrivato. Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus. Inutile dire con quanta delusione ...

Calciomercato Juventus : rivoluzione in attacco - via Dybala ecco il sostituto : Calciomercato Juventus – In attesa dell’annuncio del nuovo allenatore, in casa bianconera si lavora per rinvigorire una rosa già molto forte. L’intenzione è quella di continuare a vincere in Italia, e provare ad affermarsi in Europa, dove da ormai troppi anni non si riesce nell’impresa. Paratici e soci sono già a lavoro, tanto che i […] More

Mercato Juventus - rivoluzione in difesa : triplo acquisto e doppia cessione! : Mercato Juventus- Secondo quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni di Mercato, la Juventus sarebbe pronta a rivoluzionare completamente l’organizzazione difensiva in vista della prossima stagione. Dopo l’addio Barzagli, ci sarà quasi sicuramente anche l’addio a Caceres, il quale non rinnoverà il suo contratto con i bianconeri e potrebbe decidere di accasarsi in Qatar o Emirati Arabi. […] More

Maglia Juventus trasferta 2019/2020 : altra rivoluzione - protesta dei tifosi -FOTO- : Maglia Juventus trasferta 2019/2020- Dopo la nuova Maglia della stagione 2019/2020, già inaugurata nelle ultime giornata di campionato, la Juventus è pronta a presentare ufficialmente anche i kit da trasferta. Prime indiscrezioni, ma nessuna conferma ufficiale. La nuova Maglia da trasferta dovrebbe essere bianca con sponsor e dettagli rossi. Pantaloncini rossi e calzettoni bianchi. Una […] More

Juventus - la nuova idea di Sarri : 4-3-3 e rivoluzione offensiva : Nasce la nuova Juventus di Maurizio Sarri, il quale, salvo clamorosi colpi di scena, sarà annunciato già nelle prossime ore. Un affondo mirato e già definito da Paratici, il quale ha già trovato l’accordo totale con gli agenti dell’attuale allenatore del Chelsea. Come cambieranno i bianconeri con l’arrivo di Sarri? Una rivoluzione offensiva basata principalmente […] L'articolo Juventus, la nuova idea di Sarri: 4-3-3 e ...

Rivoluzione Juventus - i sacrificati : Cancelo + altri tre - la contropartita e tutti i nomi in entrata per la prossima stagione : CALCIOMERCATO Juventus – Sono ore caldissime in casa Juventus, il club bianconero deve ancora ufficializzare il nuovo allenatore ma tutti gli indizi portano a Maurizio Sarri, la definitiva fumata bianca dovrebbe arrivare nella giornata di lunedì, Abramovich si sarebbe convinto a lasciare libero l’ex Napoli. La dirigenza bianconera ha le idee chiare anche sul fronte calciomercato, prevista una cessione eccellente che è quella di ...

Arrigo Sacchi : 'Sarri alla Juventus sarebbe una rivoluzione importante' : Ieri, Baku è stata palcoscenico della finale di Europa League tra Chelsea e Arsenal, vinta con merito dai blues di Maurizio Sarri, il quale secondo varie indiscrezioni sarebbe in pole per raccogliere la pesante eredità di Massimiliano Allegri alla Juventus. L'ex tecnico dell'Empoli nelle ultime ore ha ricevuto anche i complimenti del Napoli, oltre al plauso di Arrigo Sacchi, il quale in un'intervista rilasciata a Radio Capital ha mostrato ...

Isco-Juventus - si può : il Real Madrid annuncia la rivoluzione. Occhio anche a Klopp! : ISCO JUVENTUS- Un accostamento di mercato che potrebbe trovare conferme già nel corso delle prossime settimane. Il Real Madrid sarebbe pronto a mettere in atto un’autentica e assoluta rivoluzione. Secondo quanto trapelato nel corso delle ultime ore, e come riportato dal presidente del Real Madrid ai microfoni di “Onda Cero” il Real Madrid starebbe valutando […] L'articolo Isco-Juventus, si può: il Real Madrid annuncia la ...

Giampaolo : “Sarri alla Juventus? Sarebbe una rivoluzione. De Rossi vorrebbe lavorare con me” : Marco Giampaolo, attuale tecnico della Sampdoria, ha rilasciato un’intervista al “Corriere dello Sport” parlando del suo futuro e di Maurizio Sarri. In particolare, l’allenatore doriano ha iniziato parlando di De Rossi, che ha affermato di voler lavorare un giorno con lui: “E’ una cosa che mi ha anticipato l’anno scorso e mi ha confermato tramite Sabatini qualche settimana fa. Le sue parole mi ...

Juventus - anche Ten Hag nella lista allenatori : con lui possibile rivoluzione (RUMORS) : nella conferenza di sabato scorso, la Juventus ha annunciato la separazione da Massimiliano Allegri, allenatore che in cinque anni è riuscito a conquistare cinque scudetti consecutivi e quattro Coppa Italia, arrivando anche due volte in finale di Champions League. Durante la conferenza, Allegri non è riuscito a trattenere la commozione, così come il presidente Andrea Agnelli, che non ha risposto a nessuna domanda sul prossimo allenatore della ...

Sky : la Juventus vorrebbe puntellare la rosa - Allegri invece chiederebbe rivoluzione : L'attesa principale per il tifoso juventino riguarda l'incontro fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli ed il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, che sarà importante per definire il futuro della panchina bianconera. Come sappiamo arrivano diverse indiscrezioni a riguardo, i media sportivi hanno rilasciato sicuramente notizie contrastanti, proprio perché vi è molta incertezza. Recentemente ha parlato anche il noto giornalista ...

Calciomercato Juventus - possibile rivoluzione : si potrebbe passare al 4-3-1-2 : C'è grandissima attesa per il vertice di mercato tra il presidente bianconero Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri. Ancora non è trapelato nulla, ma il summit sarà certamente decisivo per il futuro della Juventus. I tifosi sono molto delusi per l'eliminazione dalla Champions League per mano dell'Ajax, dunque la posizione del tecnico toscano sulla panchina bianconera non è saldissima. Agnelli, però, proprio dopo la sconfitta per due a uno contro ...

Maglia portiere Juventus 2019/2020 : nuovo look - rivoluzione totale -FOTO- : Maglia portiere Juventus 2019 2020- Secondo quanto riportato da un tweet de “La Maglia bianconera”, la nuova Maglia da portiere per la stagione 2019/2020 subirà dei leggeri cambiamenti. Spazio a delle righe biancastre su Maglia nera. Un nuovo look che Szczensy , Perin e Pinsoglio indosseranno nel corso della prossima stagione. Ciò che balza al’occhio […] More