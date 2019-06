Juventus | la presentazione di Sarri si terrà all' Allianz Stadium giovedì 20 giugno

Juventus - giovedì la conferenza di presentazione di Sarri : E’ stata resa nota la data di presentazione del nuovo allenatore della Juventus , Maurizio Sarri . Il tutto avrà luogo giovedì 20 giugno alle ore 11 all’Allianz Stadium, nella sala “Gianni e Umberto Agnelli”. Juventus piglia tutto, anche Sarri “tradisce” il Napoli: da nemico giurato ad amico, ma i tifosi bianconeri non dimenticano… L’ascesa di Maurizio Sarri , dall’Eccellenza alla Juventus : adesso l’alba di una nuova ...

Maurizio Sarri allenatore Juventus è ufficiale : contratto e presentazione : Maurizio Sarri allenatore Juventus é ufficiale : contratto e presentazione La società F.C Juventus ha dato conferma ufficiale dell’arrivo del nuovo allenatore . Maurizio Sarri sarà il nuovo tecnico, l’accordo con il Chelsea è stato raggiunto, a giorni dovrebbe esserci la presentazione ufficiale . Per Sarri è previsto un triennale di circa 6 milioni di euro all’anno. L’ allenatore ha portato a casa il suo primo trofeo ...

Maurizio Sarri nuovo allenatore Juventus : stipendio e presentazione – LIVE : Maurizio Sarri nuovo allenatore Juventus: stipendio e presentazione – LIVE Nonostante l’insistenza di alcuni media sulla pista che porta a Guardiola, sembra ormai in dirittura d’arrivo l’annuncio di Maurizio Sarri come nuovo allenatore della Juventus. Maurizio Sarri: sempre stato l’unico nome concreto Guardiola pronto a lasciare il Manchester City per approdare alla Continassa dopo la sentenza Uefa che molto probabilmente escluderà il ...