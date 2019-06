Juventus | Cristiano Ronaldo come direttore sportivo | vuole James e Marcelo RUMORS

Juventus : Szczesny si rilassa a Mykonos - Cristiano Ronaldo si allena anche in vacanza : Molti giocatori della Juventus sono ormai in vacanza e si trovano quasi tutti al mare. I bianconeri si stanno godendo il loro periodo di relax insieme alle rispettive famiglie, aspettando di riprendere gli allenamenti nei primi giorni di luglio. Al momento però non tutto il gruppo bianconero è in vacanza, visto che Paulo Dybala, Rodrigo Bentancur, Juan Cuadrado e Alex Sandro stanno partecipando alla Copa America e per loro le ferie inizieranno ...

Juventus - Cristiano Ronaldo vuole Marcelo a Torino (RUMORS) : L'ufficializzazione del nuovo tecnico bianconero potrebbe arrivare in questo fine settimana, o al massimo inizio settimana prossima, ma a tenere banco sono le notizie riguardanti il calciomercato. Gli acquisti come le cessioni saranno ovviamente avallate anche dal nuovo allenatore bianconero (che salvo clamorosi colpi di scena dovrebbe essere Maurizio Sarri), ma la dirigenza prosegue il suo lavoro alla ricerca delle migliori opportunità di ...

De Ligt : 'Cristiano Ronaldo mi ha chiesto di venire alla Juventus' : Domenica 9 giugno si è disputata la finale della Nations League, competizione nuovissima creata dalla Uefa che punta a dare sempre meno rilevanza alle amichevoli internazionali. Il match ha visto di fronte il Portogallo (che in semifinale ha battuto la Svizzera) contro l'Olanda (che ha superato l'Inghilterra), con la vittoria per 1 a 0 della nazionale lusitana grazie ad un gol di Gonzalo Guedes. Come al solito ha brillato la stella di Cristiano ...

Sergio Ramos allontana la Juventus : “Cristiano Ronaldo? Non mi ha chiesto di andare a Torino - continuo al Real Madrid” : Sergio Ramos allontana le voci che lo vorrebbero alla Juventus: il difensore del Real Madrid svela di non aver ricevuto alcuna ‘chiamata’ da Cristiano Ronaldo I rapporti fra Sergio Ramos e il Real Madrid non sono di certo idilliaci. Il difensore spagnolo, capitano e bandiera del club capitolino, ha avuto spesso da ridire con il presidente Florentino Perez, screzi che hanno alimentato diverse voci in merito ad un suo possibile ...

CRISTIANO RONALDO A DE LIGT : 'VIENI ALLA Juventus'/ I pro e i contro dell'operazione : CRISTIANO RONALDO 'chiama' De LIGT ALLA Juventus dopo il trionfo in Nations League: capitano dell'Ajax, 'rimasto spiazzato da CR7, deciderò dopo le vacanze'

Cristiano Ronaldo festeggia la Nations League su Instagram : la gaffe sul ‘triplete’ non va giù ai tifosi della Juventus [FOTO] : Dopo la vittoria della Nations League, Cristiano Ronaldo fa discutere su Instagram: il post parla di ‘triplete’ ma i tifosi della Juventus hanno qualcosa da ridire Da ieri notte Cristiano Ronaldo ha aggiornato la sua bacheca con l’ennesimo trofeo. Questo, poichè nuovo, gli mancava: CR7 ha guidato il Portogallo alla conquista della Nations League. Il fuoriclasse portoghese ha festeggiato su Instagram postando una foto che ...

Mondiale femminile - chi è Barbara Bonansea : i retroscena sulla carriera - la Juventus e l’amore per Cristiano Ronaldo : Mondiale femminile – “Ho grandi speranze per l’Italia, ma penso che in fondo le favorite siano Inghilterra, Francia e Stati Uniti”. Lunga intervista di Barbara Bonansea, calciatrice della Juventus protagonista della doppietta all’esordio Mondiale della nazionale italiana ai mondiali in Francia, a ‘Undici’. “Mio padre mi portava con lui a ogni singolo allenamento di mio fratello maggiore, e a ...

Juventus - Matthijs De Light rivela : "Cristiano Ronaldo mi ha chiesto di venire a Torino" : Con un tweet di poche righe, il difensore olandese Matthijs De Light, al termine della finale di Nations League persa contro il Portogallo, ha svelato un curioso retroscena di mercato. "Cristiano Ronaldo mi ha chiesto di venire alla Juventus. Ero un po' spiazzato dalla sua richiesta, ecco perché mi

de Ligt : “Cristiano Ronaldo mi ha chiesto di andare alla Juventus” : Matthijs de Ligt, difensore dell’Ajax e della Nazionale olandese, all’emittente Vos svela il siparietto che lo ha coinvolto con Cristiano Ronaldo dopo la finale della Nations League: “Ronaldo mi ha chiesto di andare alla Juventus. Ero un po’ stupito e scioccato, per questo ho riso. All’inizio non avevo capito…”. “Non so dove andrò – prosegue de Ligt – ora vado in vacanza e mi ...

Juventus - Cristiano Ronaldo e compagni si sono allenati davanti ai tifosi : Questa mattina, dopo quattro giorni di riposo, la Juventus ha ripreso gli allenamenti e ha iniziato a preparare la gara contro la Sampdoria. I campioni d'Italia hanno svolto una seduta mattutina di fronte ad alcuni fortunati tifosi scelti fra i member e gli official fan club. L'allenamento è stato come sempre molto intenso, e Cristiano Ronaldo ha deliziato i sostenitori con grandi numeri. Al termine della sessione i giocatori, come di consueto, ...

Allenatore Juventus - Cristiano Ronaldo spinge per Mourinho : Secondo gli inglesi di “Sky Sports News“, Cristiano Ronaldo avrebbe sponsorizzato l’arrivo di José Mourinho, già suo Allenatore al Real Madrid, ma lo Special One non rientrerebbe nei parametri economici fissati dalla società bianconera. Ronaldo sarebbe stato pronto a mettere da parte le divergenze avute in passato con Mourinho col quale, dopo gli attriti di Madrid, il rapporto sarebbe tornato buono. Trova ulteriori ...

Juventus - Cristiano Ronaldo ha incontrato Lewis Hamilton : Domani mattina la Juventus tornerà alla Continassa per iniziare a preparare l'ultimo match della stagione 2018/2019. I bianconeri, dopo la festa scudetto, hanno potuto godere di quattro giorni di riposo. Perciò i giocatori ne hanno approfittato per fare una mini vacanza. In particolare Cristiano Ronaldo ha scelto di andare a Montecarlo. CR7 ovviamente sta passando le ferie con la compagna Georgina e con il figlio Cristiano Jr. Quest'oggi il ...

Cristiano Ronaldo vorrebbe Ancelotti alla Juventus - ma il tecnico avrebbe preso tempo : L'argomento più chiacchierato in questa fase della stagione calcistica è sicuramente la panchina bianconera, dopo l'esonero di Massimiliano Allegri. A tal riguardo le indiscrezioni sono davvero molteplici, molte delle quali contrastano: chi propende per la soluzione internazionale, con tecnici come Guardiola, Klopp e Pochettino ritenuti ideali dalla dirigenza bianconera, chi invece sostiene l'impossibilità di raggiungerli a livello economico, e ...

Cristiano Ronaldo starebbe sponsorizzando Mourihno per la panchina della Juventus : L'attesa principale per i tifosi bianconeri riguarda ovviamente la scelta della dirigenza sul prossimo tecnico che guiderà la Juventus la prossima stagione. Di indiscrezioni ne arrivano molteplici, con diversi pareri contrastanti fra i vari media sportivi. Alcuni di questi sostengono che Agnelli sarebbe pronto ad affidare la guida tecnica ad un allenatore internazionale, con Guardiola, Klopp, Pochettino e Deschamps come possibili candidati, ...