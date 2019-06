Juve giù in Borsa dopo Sarri | Roma risale nonostante Totti

calcioefinanza

(Di lunedì 17 giugno 2019)in altalena in. L’arrivo di Mauriziocome nuovo allenatoreun avvio positivo non ha aiutato il titolo del club bianconero, mentre fuori dal listino principale l’uscita di scena di Francescoper buona parte del giorno ha appesantito la, che tuttavia ha poi terminato in rialzo Proseguono così … L'articologiù in

8settembre74 : RT @CalcioFinanza: Juve e Roma in altalena in Borsa: titolo bianconero ancora in calo dopo l'annuncio di Sarri, mentre le azioni gialloross… - MattiaGallo17 : RT @CalcioFinanza: Juve e Roma in altalena in Borsa: titolo bianconero ancora in calo dopo l'annuncio di Sarri, mentre le azioni gialloross… - balbocoilupi : RT @CalcioFinanza: Juve e Roma in altalena in Borsa: titolo bianconero ancora in calo dopo l'annuncio di Sarri, mentre le azioni gialloross… -