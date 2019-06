Judo | Europei 2019 | il calendario completo Programma | orari e tv

oasport

(Di lunedì 17 giugno 2019) I Campionatidisono ormai alle porte, infatti la capitale bielorussa di Minsk ospiterà i migliorika del Vecchio Continente da sabato 22 a martedì 25 giugno in occasione degli European Games. 400 atleti provenienti da 49 Nazioni si sfideranno per conquistare l’ambito titolo continentale e soprattutto per accumulare punti pesantissimi in ottica qualificazione olimpica a Tokyo 2020. L’Italia si presenta a Minsk con una rappresentativa numerosa (17 atleti complessivi) e ambiziosa, in cui spiccano le stelle Fabio Basile (73 kg), Odette Giuffrida (52 kg) e Manuel Lombardo (66 kg), i quali possono puntare al podio nonostante l’altissimo livello del campo partenti. Le gare dei Campionatidisaranno trasmesse in diretta tv sul canale 205 di Sky, inoltre sarà possibile seguire tutti gli incontri in diretta streaming sul canale ...

