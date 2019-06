Jeremy Irons al Cinema America in solidarietà dei ragazzi aggrediti di Roma

Cinema America - Jeremy Irons : “Ricordiamoci l’umanità - cioè che è accaduto 70 anni fa non torni a gettare i semi” : L’attore premio Oscar Jeremy Irons, ospite ieri sera delle proiezioni in piazza del Piccolo America, ha indossato la maglia amaranto simbolo del Cinema America Occupato. Un gesto fatto in solidarietà ai quattro ragazzi aggrediti sabato notte perché indossavano una t-shirt uguale, ritenuta dagli aggressori “simbolo antifascista“. “Dobbiamo far capire – ha detto – che questa emergente violenza politica non fa ...

PICCHIATI RAGAZZI DEL CINEMA AMERICA - 'ANTIFASCISTI'/ Jeremy Irons al loro fianco : Quattro RAGAZZI PICCHIATI a Trastevere, Roma, per maglietta CINEMA AMERICA: 'toglietela, siete antifascisti'. Centinaia di messaggi di solidarietà.

Jeremy Irons indossa la maglietta del “Cinema america” in solidarietà dei ragazzi aggrediti : Non solo la solidarietà dei politici, dal premier Giuseppe Conte al ministro dell’Interno Matteo Salvini, ma anche quella di Jeremy Irons. Dopo che il 16 giugno a Roma quattro ragazzi di vent’anni sono stati presi a pugni, bottigliate e testate da una decina di persone soltanto perché indossavano la maglietta del “Cinema america”, l’attore premio Oscar nel 1991 ha deciso di indossarla per parlare davanti alla folla ...

Jeremy Irons in maglietta antifascista : Quando Jeremy Irons entra in piazza San Cosimato, Trastevere, per presentare “Io ballo da sola” di Bertolucci, e avanza con stivaloni in cuoio country equestri, giacca lunga tartan e la maglietta amaranto del Cinema America, la stessa indossata dai ragazzi aggrediti da una decina di fasci nella notte tra sabato e domenica, l’applauso parte liberatorio e non si possono che realizzare due cose: chi ha colpito non sapeva di ...