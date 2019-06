India | il ciclone Vayu si indebolisce | il monsone si muove verso nord-est

Il ciclone Vayu si sposta verso ovest - non è più un pericolo per l’India : In considerazione dello spostamento verso ovest, il ciclone Vayu non è più un pericolo per l’India: lo ha reso noto il capo del governo dello Stato indiano del Gujarat Vijay Rupani. “Il Gujarat è completamente al sicuro. Non c’è più pericolo perché il ciclone Vayu si è mosso verso occidente nel Mar Arabico“, ha spiegato il leader dell’esecutivo. Le autorità hanno che autorizzato il rientro degli evacuati, 250mila ...

L’India teme l’impatto del ciclone Vayu : evacuate 300mila persone : L’India si prepara all’arrivo del ciclone Vayu: lungo la costa occidentale sono state evacuate circa 300mila persone. Vayu (il nome deriva dal termine Hindi per “vento“) dovrebbe effettuare il landfall nelle prossime ore nello stato di Gujarat. Si registrano già forti raffiche di vento e piogge torrenziali nella località di Veraval. L'articolo L’India teme l’impatto del ciclone Vayu: evacuate 300mila persone ...

Il ciclone Vayu si intensifica : atteso in India - landfall nel Gujarat : Il ciclone Vayu ha acquisito potenza e dovrebbe raggiungere nelle prossime ore l’India, con landfall previsto nel Gujarat: lo ha reso noto il dipartimento meteorologico Indiano, secondo cui il ciclone raggiungerà l’area colpendo la costa con raffiche di vento fino ai 165 km/h. Vayu dovrebbe generare precipitazioni diffuse nei distretti della costa e precipitazioni intense in luoghi isolati del Paese. Il dipartimento meteorologico ...

Il ciclone Vayu minaccia l’India : attese forti piogge : Una tempesta si è formata sul Mar Arabico vicino alle isole Laccadive, in India: secondo il Dipartimento meteorologico indiano dovrebbe diventare un ciclone entro domani dirigendosi a nord-nordest verso lo Stato del Gujarat e portando intense precipitazioni su tutta la costa occidentale del Paese. Il ciclone Vayu dovrebbe raggiungere la sua massima intensità giovedì con raffiche di vento fino a 135 km/h. Il Dipartimento meteorologico ha emesso ...

Il numero di morti per il ciclone Fani in India e Bangladesh è salito a 77 : Il numero di morti per il ciclone Fani in India e Bangladesh è salito a 77, mentre milioni di persone nell’area sono ancora senza corrente e acqua. Il ciclone Fani è il primo ciclone estivo così forte a formarsi nel

Ciclone Fani - emergenza in India : le vittime salgono a 34 : Si è aggravato il bilancio ufficiale delle vittime del Ciclone Fani, che il 2 maggio si è abbattuto sullo stato dell’Orissa (India): i morti sarebbero 34, secondo quanto riportato da “The Hindu” che cita l’Agenzia speciale per le Emergenze, mentre per altre fonti vi sarebbero 45 vittime. Fani ha distrutto infrastrutture cruciali, 6mila scuole, un migliaio di ambulatori: a Puri il tempio di Shree Jagannath, che risale al ...

India - la distruzione lasciata dal ciclone Fani : “Non c’è niente da mangiare e non una goccia d’acqua da bere” [FOTO e VIDEO] : Sono decine le vittime provocate in India e Bangladesh dal ciclone Fani, il ciclone più forte a colpire l’India negli ultimi 20 anni. Fani ha toccato terra tra le 8 e le 10 (ora locale) del mattino di venerdì 3 maggio lungo la costa dello stato Indiano dell’Orissa, nei pressi della città di Puri. L’intensità di Fani era equivalente a quella di un uragano di categoria 4 quando si è abbattuto sulla costa Indiana. Il ciclone ha spezzato la vita di ...

Ciclone Fani : 33 morti nell’est dell’India - centinaia di feriti : Il Ciclone Fani ha provocato 33 morti in India orientale, nello stato dell’Orissa, dove centinaia di migliaia di persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case: lo hanno reso noto le autorità, secondo cui le operazioni preventive di evacuazione della popolazione hanno avuto successo. Solo a Puri si sono registrate 21 vittime e 300 feriti. L'articolo Ciclone Fani: 33 morti nell’est dell’India, centinaia di feriti ...

Almeno 15 persone sono morte in India e in Bangladesh per il ciclone Fani : Almeno 15 persone sono morte tra India e Bangladesh a causa del ciclone Fani, che è arrivato nel paese il 3 maggio, con venti fino a 250 chilometri orari. Il ciclone ha colpito la parte orientale del paese, in particolare

Ciclone Fani - morti e sfollati in India : 16.02 Ha lasciato una scia di distruzione il Ciclone Fani, il più potente degli ultimi 5 anni. Dopo le coste nord-orientali dell'India e il golfo del Bengala ha colpito il Bangladesh, trasformandosi in tempesta tropicale. Il bilancio provvisorio è di 15 vittime e centinaia di feriti. Gli sfollati sono circa un milione. Intorno alla città di Puri, interi villaggi sono stati rasi al suolo dalla pioggia e dal vento, con raffiche che hanno toccato ...

India devastata dal ciclone Fani. Morti e allagamenti : Milano, 4 mag., askanews, - E' di almeno 12 Morti il bilancio delle vittime provocato dal ciclone "Fani", il più violento ad aver colpito l'India negli ultimi cinque anni. Il ciclone ha colpito le ...

Devastante violenza del Ciclone Fani in India : distruzione totale ma poche vittime grazie ad un ottimo piano di evacuazione [FOTO e VIDEO] : Il Ciclone Fani ha scaricato enormi quantità di pioggia e venti devastanti sull’India orientale, spazzando via innumerevoli case e lasciando le aree costiere in rovina. Ma finora, il bilancio delle vittime del potente Ciclone, che ha colpito lo stato costiero dell’Orissa, è fortunatamente basso: si parla di 12 vittime, un terribile colpo per le famiglie ma un risultato quasi miracoloso rispetto alle decine di migliaia di persone uccise 20 anni ...

India - ciclone Fani : 12 vittime nell’Odisha : E’ di almeno 12 morti il bilancio del ciclone Fani che si e’ abbattuto ieri sullo Stato Indiano dell’Odisha (est): lo riporta oggi il Times of India, sottolineando che per ora si tratta di un dato provvisorio non confermato dalle autorità. Da parte loro, le autorita’ Indiane parlano di cifre inferiori, che al momento non e’ possibile accertare per la mancanza di ogni tipo di comunicazione nello Stato devastato dal ...

India - Unicef : 10 milioni di bambini sul percorso del ciclone Fani : In India, 28 milioni di persone, di cui 10 milioni di bambini, vivono sul percorso di impatto del ciclone Fani: lo riporta l’Unicef in un comunicato specificando che circa 1 milione di persone sono state evacuate in preparazione di quello che è stato descritto come il ciclone più forte degli ultimi 20 anni. Il ciclone che attualmente colpisce l’India e quelli che hanno attraversato il Mozambico in marzo e aprile hanno causato gravi ...