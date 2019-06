In Toscana la prima pista ciclabile luminescente d’Italia FOTO

Bandiere blu - otto località in più rispetto al 2018. Prima la Liguria seguita da Toscana - Campania - Marche e Sardegna : La Bandiera Blu viene issata in otto località in più rispetto al 2018. Infatti sono 183 i comuni italiani che nel 2019 hanno ottenuto il riconoscimento rispetto ai 175 dello scorso anno: 12 risultano essere nuovi ingressi (tra cui Sanremo e Sant’Antioco in Sardegna) mentre 4 sono usciti. Lo ha reso noto la Foundation for Environmental Education, l’organizzazione internazionale no-profit con sede in Danimarca che promuove le buone pratiche ...